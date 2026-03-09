Esse prompt do ChatGPT analisa se vale a pena comprar ou alugar um imóvel

Decidir entre comprar ou alugar um imóvel é uma das dúvidas financeiras mais comuns entre brasileiros. Com ajuda do ChatGPT, a inteligência artificial pode analisar números e criar uma simulação para apoiar essa escolha.

Ao receber dados como valor do imóvel, aluguel mensal e taxa de financiamento, a ferramenta consegue comparar os custos ao longo do tempo.

O resultado é uma análise que ajuda o usuário a entender qual opção pode ser mais vantajosa em diferentes cenários financeiros.

Como funciona o prompt que faz a análise

O processo começa com um pedido claro para o ChatGPT comparar as duas opções. O usuário informa dados como preço do imóvel, valor do aluguel e prazo de financiamento.

Com essas informações, a IA calcula custos totais, juros e valorização do imóvel ao longo dos anos.

Ferramentas baseadas em automação conseguem organizar essas variáveis e gerar uma análise estruturada.

Quais dados precisam entrar na simulação

Para que o cálculo seja mais preciso, o ChatGPT precisa de alguns dados financeiros. Entre eles estão valor do imóvel, entrada disponível e taxa de financiamento.

Também é importante informar valor do aluguel, prazo da análise e possíveis rendimentos de investimentos alternativos.

Esse tipo de comparação mostra como ferramentas de IA generativa podem ajudar no planejamento financeiro.

O que a inteligência artificial consegue mostrar

Ao final da simulação, o ChatGPT apresenta uma comparação detalhada entre os dois cenários. A análise pode incluir custos totais, patrimônio acumulado e impacto no orçamento.

A ferramenta também permite testar diferentes cenários. Alterar taxa de juros ou valorização do imóvel pode mudar completamente o resultado.

Esse tipo de uso ilustra como assistentes baseados em IA estão sendo aplicados para apoiar decisões financeiras do cotidiano.

Uma aula rápida para entender inteligência artificial na prática

Para quem quer entender melhor como aplicar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os conceitos essenciais da tecnologia de forma direta e prática.

Fundamentos essenciais da inteligência artificial

Como estruturar prompts melhores no ChatGPT

Como aplicar IA no trabalho

Estratégias práticas de automação

Erros comuns ao começar a usar IA

A aula mostra como ferramentas de IA podem ampliar produtividade, acelerar aprendizado e ajudar profissionais a lidar com decisões e mudanças tecnológicas no mercado.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir