Esse comando de duas frases ativa o modo ‘reflexivo’ do ChatGPT – veja como usar

Se você já sentiu que o ChatGPT responde rápido demais, saiba que um simples comando pode transformar todo o processo.

Em vez de reagir imediatamente, a IA pode pensar antes de responder, questionando, refletindo e oferecendo respostas mais ricas, estratégicas e alinhadas ao seu objetivo.

Esse recurso ativa o que chamam de “modo reflexivo”, elevando o padrão de escrita, pensamento crítico e tomada de decisão.

Comando de duas frases que aciona o modo reflexão

Use este prompt simplificado:

Frase 1: “Antes de responder, faça perguntas para entender melhor meu contexto.”

Frase 2: “Depois, responda de forma estruturada, com prós e contras, exemplos e sugestões práticas.”

Exemplo prático e aplicação real

Você precisa planejar uma rodada de contratação, mas não sabe se contratar interno ou terceirizado. Escreva:

“Antes de responder, me faça perguntas sobre meu orçamento, prazos e perfil de equipe. Depois, apresente os prós e contras de contratar interno vs. terceirizado, com exemplos e sugestões para o meu cenário.”

O ChatGPT vai perguntar detalhes como valores, urgência e contexto, e só depois apresenta um panorama robusto, estruturado e fundamentado.

