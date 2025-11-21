Essas são as 3 habilidades essenciais na era da IA — você tem alguma?

À medida que a inteligência artificial assume tarefas repetitivas, profissionais de todas as áreas precisam fortalecer competências que as máquinas não conseguem substituir. Segundo o Business Insider, executivos e especialistas ouvidos apontam três habilidades essenciais para prosperar em um mercado cada vez mais automatizado e mais humano.

A automação tem reduzido o peso de tarefas operacionais, criando um ambiente em que o valor do profissional está mais ligado à capacidade de pensar, interpretar contextos e propor caminhos. Mesmo em áreas técnicas, a habilidade de colaborar e tomar decisões sólidas passou a ser um diferencial. Como disse Prashanthi Padmanabhan, vice-presidente de Engenharia do LinkedIn, “criar boas perguntas e trabalhar em equipe” é tão importante quanto o domínio técnico.

1. Resolução de problemas

Modelos de linguagem podem sugerir respostas, mas cabe ao profissional identificar qual é, de fato, o problema e avaliar a qualidade das soluções.

Michael Housman, consultor de IA e autor de Future Proof, lembra que o desafio está em lidar com situações de “entradas ambíguas e métricas pouco claras”.

Executivos da Cisco reforçam que, à medida que a IA acelera inovações, decisões éticas exigirão pensamento crítico e a capacidade de “fazer as perguntas certas”.

2. Inteligência emocional

Para Alex King, fundador da ExpandIQ, profissionais capazes de ler o ambiente, ajustar sua comunicação e entender as reações dos outros terão mais espaço num mercado em que a empatia não pode ser automatizada.

Ruchir Puri, cientista-chefe da IBM, ressalta que o sucesso de líderes está ligado ao “quociente emocional e relacional”, além de uma comunicação clara e adaptada ao interlocutor.

3. C riatividade

Uma qualidade que ganha força à medida que a IA libera tempo para tarefas estratégicas. Jeetu Patel, executivo da Cisco, afirma que a imaginação será o principal limite para a construção de produtos e soluções.

Já Terri Horton, consultora de transformação do trabalho, diz que a criatividade envolve tanto gerar novas ideias quanto identificar onde a IA pode transformar processos.

Profissionais que chegam a entrevistas apresentando conceitos criados por iniciativa própria, mesmo sem formação técnica, já se destacam, segundo o LinkedIn.

Para construir uma carreira sólida na era da inteligência artificial, especialistas concordam: dominar ferramentas de IA é importante, mas é a combinação entre tecnologia e habilidades profundamente humanas que sustenta o crescimento profissional.

