Essas são as 3 habilidades essenciais na era da IA — você tem alguma?

Especialistas apontam três habilidades humanas essenciais na era da IA
Redatora
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12h00.
Última atualização em 21 de novembro de 2025 às 23h40.
À medida que a inteligência artificial assume tarefas repetitivas, profissionais de todas as áreas precisam fortalecer competências que as máquinas não conseguem substituir. Segundo o Business Insider, executivos e especialistas ouvidos apontam três habilidades essenciais para prosperar em um mercado cada vez mais automatizado e mais humano.
A automação tem reduzido o peso de tarefas operacionais, criando um ambiente em que o valor do profissional está mais ligado à capacidade de pensar, interpretar contextos e propor caminhos. Mesmo em áreas técnicas, a habilidade de colaborar e tomar decisões sólidas passou a ser um diferencial. Como disse Prashanthi Padmanabhan, vice-presidente de Engenharia do LinkedIn, “criar boas perguntas e trabalhar em equipe” é tão importante quanto o domínio técnico.
Modelos de linguagem podem sugerir respostas, mas cabe ao profissional identificar qual é, de fato, o problema e avaliar a qualidade das soluções.
Michael Housman, consultor de IA e autor de Future Proof, lembra que o desafio está em lidar com situações de “entradas ambíguas e métricas pouco claras”.
Executivos da Cisco reforçam que, à medida que a IA acelera inovações, decisões éticas exigirão pensamento crítico e a capacidade de “fazer as perguntas certas”.
Para Alex King, fundador da ExpandIQ, profissionais capazes de ler o ambiente, ajustar sua comunicação e entender as reações dos outros terão mais espaço num mercado em que a empatia não pode ser automatizada.
Ruchir Puri, cientista-chefe da IBM, ressalta que o sucesso de líderes está ligado ao “quociente emocional e relacional”, além de uma comunicação clara e adaptada ao interlocutor.
Uma qualidade que ganha força à medida que a IA libera tempo para tarefas estratégicas. Jeetu Patel, executivo da Cisco, afirma que a imaginação será o principal limite para a construção de produtos e soluções.
Já Terri Horton, consultora de transformação do trabalho, diz que a criatividade envolve tanto gerar novas ideias quanto identificar onde a IA pode transformar processos.
Profissionais que chegam a entrevistas apresentando conceitos criados por iniciativa própria, mesmo sem formação técnica, já se destacam, segundo o LinkedIn.
Para construir uma carreira sólida na era da inteligência artificial, especialistas concordam: dominar ferramentas de IA é importante, mas é a combinação entre tecnologia e habilidades profundamente humanas que sustenta o crescimento profissional.
