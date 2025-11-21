Sam Altman revela planos que podem redefinir o futuro da inteligência artificial

A mais recente transmissão ao vivo de Sam Altman trouxe uma série de declarações que ajudam a entender para onde a inteligência artificial está caminhando e o que isso significa para o mercado de trabalho. As informações foram retiradas de Business Insider.

Durante o encontro digital, o CEO da OpenAI descreveu metas cada vez mais ambiciosas para infraestrutura. Ele afirmou que a empresa já tem compromissos equivalentes a US$ 1,4 trilhão em capacidade de computação nos próximos anos e que estuda construir uma fábrica capaz de produzir um gigawatt de poder computacional por semana.

A comparação com o cálculo de Jensen Huang, da Nvidia, 10 gigawatts equivaleriam a até 5 milhões de GPUs, dimensiona o impacto dessa expansão. Para profissionais, o recado direto é que o ritmo de avanço da IA exigirá domínio técnico crescente, mesmo para quem não atua em áreas tecnológicas.

Versões anteriores do Chat GPT vão ser excluídas?

Após a comoção causada pela retirada temporária do modelo 4o, Altman afirmou que não há planos para encerrá-lo agora, embora a empresa não prometa mantê-lo “até a morte do universo”.

A discussão ilustra um aspecto central para profissionais que dependem de ferramentas de IA: a necessidade de adaptação contínua diante da evolução acelerada dos modelos.

A conversa avançou ainda para temas delicados, como o pedido de um espectador para liberar funcionalidades mediante assinaturas de responsabilidade. Altman recusou a ideia, dizendo que a empresa “não fará o equivalente a vender heroína”, mesmo com usuários verificados.

Ele sinalizou, no entanto, que adultos terão maior flexibilidade.

No trecho mais estratégico do evento, Altman descreveu os novos objetivos internos: entregar um estagiário de pesquisa automatizado até setembro de 2026 e, até março de 2028, um “pesquisador de IA totalmente automatizado”. Ele argumentou que essas metas são mais úteis do que tentar definir o que é ou não AGI.

Para quem acompanha o setor, e para quem quer se preparar para trabalhar nele , a mensagem é clara: carreiras serão impactadas por sistemas capazes de pesquisar, analisar e gerar conhecimento em escala inédita.

