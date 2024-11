Essas são as 15 habilidades mais comuns de quem trabalha no Google

Sonhar em trabalhar no Google é quase um clichê no universo profissional – mas com razão. Desde sua fundação, em 1998, a gigante da tecnologia transformou a maneira como navegamos na internet, nos comunicamos e consumimos informação. Com produtos que moldaram a era digital – como o Android, o YouTube e, claro, seu famoso buscador, o Google –, não é apenas uma empresa, mas uma marca que inspira inovação.

Para muitos, fazer parte desse time é como ganhar um bilhete premiado. Mas o que é preciso para fazer parte de uma das maiores empresas de tecnologia? Dominar certas habilidades pode ser o primeiro passo.

Graças ao LinkedIn, é possível descobrir quais são as habilidades mais comuns entre os profissionais que fazem parte do Google. A rede social permite mapear as competências mais frequentes em empresas e, no caso do Google, a lista é tão impressionante quanto variada. Veja as principais habilidades identificadas entre seus funcionários.

Python Java Microsoft Office C++ Liderança Gestão de projetos Gestão SQL Microsoft Excel C (linguagem de programação) JavaScript Comunicação Oratória Estratégia Aprendizado de máquina

Habilidades em IA saem na frente

Esses dados mostram que trabalhar no Google exige mais do que uma boa formação ou um currículo técnico. É preciso dominar uma combinação única de habilidades que incluem tecnologia de ponta, capacidade de gestão e, claro, inovação constante.

Para quem sonha em se juntar ao gigante da tecnologia, o segredo é investir no aprendizado contínuo, estar preparado para conectar ideias e impacto em uma escala global e, sem dúvidas, dominar a inteligência artificial.

Com a IA ocupando o centro das atenções em projetos estratégicos da empresa, profissionais que investem nessa área têm uma vantagem significativa. Aprender sobre aprendizado de máquina, análise de dados e linguagens de programação, como Python, pode abrir as portas para oportunidades dentro do Google — e em outras gigantes tecnológicas que também estão moldando o futuro.

Como começar uma carreira em IA?

De olho nesse potencial transformador, a EXAME preparou uma oportunidade imperdível: a aula especial Planejamento Estratégico 2025: IA para Negócios e Vida Pessoal, que acontece nesta quinta-feira, 21 de novembro, às 19h30.

Com grandes nomes do mercado, essa live exclusiva vai ensinar como usar ferramentas de inteligência artificial para transformar ideias em ações concretas, tanto na sua carreira quanto no seu dia a dia.

O que você vai aprender na live:

Como transformar metas em planos concretos

Ferramentas de IA que simplificam o planejamento

Gestão eficiente do tempo com tecnologia

Integração da IA no dia a dia

E muito mais!

Ao participar, você terá acesso antecipado a conteúdos exclusivos e à live que pode ser o primeiro passo para construir sua carreira em IA — e transformar 2025 no ano das realizações.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.