Essa startup quer responder “a pergunta do milhão” sobre inteligência artificial; veja qual é

Plataforma da Milestone conecta uso de IA ao desempenho de times de engenharia (Getty Images)
Redatora
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12h00.
Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 12h17.
A discussão sobre produtividade na era da inteligência artificial ganhou um novo capítulo com o avanço da Milestone, startup israelense que acaba de levantar US$ 10 milhões para medir, com precisão, o retorno da IA no trabalho de engenharia. As informações foram retiradas de TechCrunch.
A proposta ataca um ponto que pressiona líderes do mundo todo: empresas adotam ferramentas como assistentes de código, mas ainda têm pouca clareza sobre como elas influenciam velocidade, qualidade ou número de falhas.
EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.
A Milestone tenta preencher essa lacuna ao cruzar dados de bases de código, plataformas de gestão de projetos, estrutura dos times e uso das ferramentas de geração automática.
Segundo CEO e cofundador Liad Elidan, o sistema mostra quais equipes usam IA, de que forma e com qual impacto.
A partir desses indicadores, gestores conseguem avaliar, por exemplo, se a entrega de funcionalidades realmente acelerou, se determinado bug veio de código gerado por IA ou onde faz sentido ampliar o uso de assistentes.
Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema
A busca pelo ROI, Retorno sobre o Investimento, do inglês Return on Investment, descrito por Elidan como “a pergunta do milhão” está no centro da tese.
Até agora, afirma ele, nenhum cliente concluiu que a IA não vale a pena. O movimento é o oposto: organizações querem testar mais ferramentas, em um ambiente que muda rápido.
De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
Para garantir a sua vaga, clique aqui.