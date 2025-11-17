Essa startup quer responder “a pergunta do milhão” sobre inteligência artificial; veja qual é

A discussão sobre produtividade na era da inteligência artificial ganhou um novo capítulo com o avanço da Milestone, startup israelense que acaba de levantar US$ 10 milhões para medir, com precisão, o retorno da IA no trabalho de engenharia. As informações foram retiradas de TechCrunch.

A proposta ataca um ponto que pressiona líderes do mundo todo: empresas adotam ferramentas como assistentes de código, mas ainda têm pouca clareza sobre como elas influenciam velocidade, qualidade ou número de falhas.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

A Milestone tenta preencher essa lacuna ao cruzar dados de bases de código, plataformas de gestão de projetos, estrutura dos times e uso das ferramentas de geração automática.

Segundo CEO e cofundador Liad Elidan, o sistema mostra quais equipes usam IA, de que forma e com qual impacto.

A partir desses indicadores, gestores conseguem avaliar, por exemplo, se a entrega de funcionalidades realmente acelerou, se determinado bug veio de código gerado por IA ou onde faz sentido ampliar o uso de assistentes.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

A busca pelo ROI, Retorno sobre o Investimento, do inglês Return on Investment, descrito por Elidan como “a pergunta do milhão” está no centro da tese.

Até agora, afirma ele, nenhum cliente concluiu que a IA não vale a pena. O movimento é o oposto: organizações querem testar mais ferramentas, em um ambiente que muda rápido.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.