Essa é a habilidade mais ignorada — e decisiva — para líderes que querem executar com excelência

Não é mais possível escalar uma carreira de liderança sem dominar uma habilidade muitas vezes subestimada, a capacidade de dar feedback com clareza e objetividade. Segundo Brian Glaser, diretor de aprendizagem do Google, essa é uma das competências mais negligenciadas entre gestores de todos os níveis.

Glaser lidera programas de integração, desenvolvimento e formação de líderes que impactam mais de 150 mil funcionários em todo o mundo.

Com duas décadas de experiência em cargos de gestão, ele afirma que muitos líderes evitam conversas difíceis para manter a simpatia da equipe. O custo disso é que as equipes que não recebem críticas construtivas estagnam, repetem erros e não atingem seu potencial. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

O respeito é mais importante que a popularidade

“O objetivo principal de um líder não é ser querido, é ser respeitado”, afirma Glaser. E o respeito vem da confiança, construída a partir de uma comunicação honesta. Isso vale, principalmente, para quem está começando a liderar, seja após uma promoção ou na gestão de ex-colegas.

A tentação de evitar conflitos em nome da harmonia pode parecer nobre, mas segundo Glaser, isso cria um ambiente onde o desempenho não é confrontado, os erros se repetem e o time não evolui. A ausência de feedback torna os líderes invisíveis no que mais importa: sua capacidade de guiar a equipe em direção a resultados melhores.

A lição dos atletas de elite: feedback contínuo gera performance

Para ilustrar o poder do feedback, Glaser cita a psicologia esportiva. Segundo ele, os melhores atletas são moldados não apenas pelo talento, mas pela constância do retorno técnico que recebem.

Essa prática, de oferecer retorno imediato e preciso, é o que alimenta a performance contínua. Profissionais de alta performance não só aceitam feedback — eles o exigem, porque entendem que só assim podem crescer.

Clareza gera segurança e equipes mais fortes

Feedback bem dado não é sobre “dar bronca”. É sobre orientar com clareza, sem deixar espaço para mal-entendidos. Um time que sabe o que está indo bem — e o que precisa melhorar — se sente mais confiante para agir, propor e entregar.

O que Glaser defende é simples: não existe alta performance sustentada sem uma cultura de feedback real. Não é algo que acontece apenas em avaliações semestrais, mas uma prática integrada ao dia a dia da liderança.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA