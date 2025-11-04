Essa é a fórmula secreta para incentivar resultados sem colocar sua equipe em risco de burnout

Em um cenário de pressão crescente, orçamentos reduzidos e metas cada vez mais agressivas, líderes enfrentam o desafio de estimular suas equipes sem levá-las ao esgotamento.

A consultora e autora Jeanet Wade, especialista em desenvolvimento de lideranças e fundadora da Business Alchemist, explica como transformar desafios em oportunidades de crescimento saudável. As informações foram retiradas do site Forbes.

O perigo dos desafios tóxicos

Segundo Wade, nem todo desafio é positivo. Existem aqueles que inspiram inovação e confiança, e outros que geram ansiedade, exaustão e perda de engajamento.

A especialista lembra que o mundo corporativo vive uma “epidemia de toxicidade”, intensificada pela pandemia e expressa em fenômenos como ondas de demissões voluntárias e o chamado “desistir silenciosamente” (quiet quitting).

Quando os líderes exigem resultados sem oferecer suporte ou clareza, o resultado é um ciclo de burnout coletivo.

Como transformar desafios em crescimento

Para Jeanet Wade, o segredo é oferecer desafios saudáveis, que motivem sem destruir a energia do time. Isso começa por garantir que os objetivos estejam dentro do alcance real de habilidades e recursos disponíveis. Metas inatingíveis só servem para desmotivar e gerar frustração.

Assim como o corpo se fortalece quando treinado na medida certa, as equipes também precisam de espaço para errar e aprender antes de serem cobradas pelo desempenho máximo. Um ambiente de aprendizado seguro cria confiança e resiliência, essenciais para enfrentar pressões maiores.

As seis necessidades humanas no trabalho

No livro “A Equipe Humana: Então Você Criou uma Equipe, Mas Pessoas Apareceram”, Wade apresenta o método “As Seis Facetas das Necessidades Humanas”, que ajuda líderes a avaliar se as necessidades básicas de suas equipes estão sendo atendidas. Antes de propor qualquer desafio, é preciso garantir que exista:

Clareza sobre o objetivo e os papéis de cada membro

Conexão com o propósito e com os colegas

Consideração das individualidades

Contribuição significativa de cada pessoa

Confiança , construída a partir de desafios justos e apoio mútuo

Quando esses elementos estão presentes, a equipe tem energia e segurança emocional para encarar novos desafios de forma produtiva.

