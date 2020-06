Escolas de educação executiva oferecem cursos grátis de gestão e inovação

Educação executiva – Instituições de ensino disponibilizam cursos online Educação executiva – Instituições de ensino disponibilizam cursos online

Em tempo de quarentena para reduzir o contágio pelo novo coronavírus, funcionários de empresas que conseguiram aderir ao home office podem aproveitar o isolamento para aprimorar suas habilidades profissionais. Na esteira da liberação de acesso a cursos online por diversas instituições, as escolas executivas também oferecem suas formações curtas, grátis, nos próximos dias.

Para ajudar a lidar com a crise, a Fundação Dom Cabral lança, nesta segunda, a COM:UNIDADE, uma série de webinars sobre temas ligados a gestão e intraempreendedorismo. Até sexta-feira, cinco professores da fundação irão abordar assuntos como as lições que podem ser aprendidas com a imposição do home office, como gerir processos em tempos de incerteza e o trabalho colaborativo entre empresas. As conferências são acessadas pelo canal da instituição no YouTube e os vídeos ficarão disponíveis após a conclusão das transmissões ao vivo.

A escola de negócios StartSe lança, também nesta segunda, o programa Re.StartSe, voltado para a capacitação de profissionais da nova economia. Gratuita, a ação tem duração de 30 dias, com aulas de segunda a sexta-feira ministradas por professores da empresa e especialistas convidados das áreas de negócios e inovação com atuação no Brasil, Vale do Silício e China. Para participar, é preciso fazer cadastro no site da escola. O programa é organizado em quatro pilares: preparação profissional frente ao novo modelo econômico; como empresas podem transformar seus modelos de gestão; que tecnologias foram bem-sucedidas até o momento e devem se manter após a crise; como o modelo de pensamento das startups pode auxiliar na criação de novos negócios.

A Fundação Getúlio Vargas não preparou cursos específicos relacionados à crise causada pelo coronavírus, mas segue com sua plataforma de cursos gratuitos aberta. A ferramenta reúne mais de 50 formações com duração de cinco a 15 horas sobre temas das áreas de marketing e vendas, gestão de pessoas e direito, entre outros. A relação de cursos pode ser acessada no site da fundação.