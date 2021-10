Equipes de alta perfomance fofocam e saem para beber, mostra pesquisa

Existe algo em comum por trás dos times que entregam fortes resultados nas empresas? Quando se fala de comunicação, cultura e relacionamento, uma pesquisa desenvolvida pela empresa de softwares Front com mais de 1.100 profissionais nos Estados Unidos em julho deste ano mostra que alto desempenho está diretamente ligado a intimidade, amizade e confiança entre os colegas.

De acordo com o pesquisador Ron Friedman, que é psicólogo social e especialista em economia comportamental, esta pesquisa sugere que as equipes de alto desempenho não têm apenas amizades íntimas, mas também relacionamentos autênticos.

“Eles compartilham emoções positivas e negativas; eles são colaborativos, mas também competitivos; eles trabalham duro, mas arrumam tempo para fofocar, criar laços sobre assuntos não relacionados ao trabalho e até mesmo discutir livros. A criação de um local de trabalho de alto desempenho, portanto, exige mais do que simplesmente contratar as pessoas certas ou construir uma cultura de local de trabalho forte. Requer a criação de oportunidades para o desenvolvimento de relacionamentos genuínos e autênticos”, destaca o pesquisador em texto sobre os resultados da pequisa no site Page Front.

Os resultados

O principal padrão de comunicação visto é que as equipes de alta perfomance se comunicam com frequência e de forma aberta. Veja abaixo a comparação entre o que os profissionais dessas equipes fazem com o que outros profissionais fazem:

dez ligações por dia em média , enquanto outras equipes relataram seis;

, enquanto outras equipes relataram seis; 19 e-mails por dia , enquanto outras equipes relataram 11;

, enquanto outras equipes relataram 11; Três mensagens por dia no software de gerenciamento de tarefas, enquanto outras equipes relataram uma.

As equipes também compartilham emoções positivas.

82% frequentemente elogiam seus colegas de equipe, em comparação com 71% dos membros de outras equipes.

em comparação com 71% dos membros de outras equipes. 54% sempre brincam com seus colegas de equipe , em comparação com 38% de outras equipes.

, em comparação com 38% de outras equipes. 41% provocam seus colegas de equipe , em comparação com 28% de outras equipes.

, em comparação com 28% de outras equipes. 60% usam emojis ao se comunicar, em comparação com 45% de outras equipes.

A pesquisa também mostra que feedbacks negativos também existem.

46% costumam usar sarcasmo ao se comunicar entre si, em comparação com 36% das outras equipes.

ao se comunicar entre si, em comparação com 36% das outras equipes. 35% reclamam uns com os outros , em comparação com 27% das outras equipes.

, em comparação com 27% das outras equipes. 38% usam palavrões enquanto se comunicam entre si, em comparação com 27% das outras equipes.

As equipes saem mais juntas.

35% tomaram café ou chá juntos , em comparação com 24% das outras equipes.

, em comparação com 24% das outras equipes. 24% tomaram bebidas alcoólicas juntos , em comparação com 15% das outras equipes.

, em comparação com 15% das outras equipes. 23% discutiram livros juntos, em comparação com 15% de outras equipes

Com esses comportamentos listados, a pesquisa mostra que times de alta perfomance constroem amizades em que as pessoas têm mais chances de ver os colegas como gentis e confiáveis.

A percepção dentro dessas equipes de alta perfomance também é de que os colegas se esforçam bastante no trabalho. Apenas 3% dos membros da equipe de alto desempenho achavam que seus companheiros eram preguiçosos, em comparação com 9% das outras equipes.

Além da perspectiva da comunicação, a pesquisa quis entender como funciona outros aspectos do dia a dia de trabalho destes funcionários dos times de alta performance. Esses times valorizam mais o tempo, tanto é que a maioria tem agenda e não gosta de reuniões sem objetivos claros.

A pesquisa abrangeu uma faixa etária de 18 a 55 anos, em mais de 15 setores, em empresas de todos os setores. Os entrevistados responderam 48 perguntas de múltipla escolha sobre uma variedade de tópicos do local de trabalho.

Para identificar membros de equipes de alto desempenho, foi pedido que os entrevistados avaliassem a eficácia de sua equipe e (2) comparassem o desempenho de sua equipe com o de outras equipes em seu setor. Os trabalhadores que pontuaram suas equipes com nota 10 de 10 em ambos os itens foram designados membros de equipes de alto desempenho.