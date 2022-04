Entreviste o recrutador em processos seletivos

Você sabe como se destacar em uma entrevista profissional? Entende como consegue melhorar as suas chances diante de um processo seletivo? Muitas vezes, os concorrentes para uma vaga se distraem de seu foco por não entenderem como verdadeiramente serem diferenciais durante o período no qual estão sendo avaliados, seja pela gestão, ou pela equipe de Recursos Humanos.

Para se destacar em uma oportunidade profissional você precisa, em primeiro lugar, conhecer sobre a empresa para a qual pretende se candidatar. Isso irá atrelar a suas respostas durante o processo seletivo maior coerência com a cultura e os objetivos da organização. Além disso, você conseguirá refletir em suas interações com a vaga que entende não só o que a empresa está exigindo de seus profissionais, mas sim o porquê esta está tomando esta decisão.

Outra dica relevante diz respeito à importância de que durante todas as suas chances de falar diretamente com os recrutadores você demonstre interesse genuíno sobre a posição que pretende ocupar e, neste sentido, nada melhor do que fazer perguntas para entender como será a sua rotina pós aprovação na empresa.

Para receber ainda mais insights sobre o assunto e entender quais são estes questionamentos chave, confira o vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".