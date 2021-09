Empresas dos EUA adotam cautela em retomar viagens

Por: Alexandre Tanzi

O retorno aos céus pode demorar um pouco para viajantes de negócios nos Estados Unidos.

Embora o número geral de passageiros das companhias aéreas tenha disparado, as empresas parecem adotar uma abordagem mais cautelosa.

Essa é uma lição importante de uma pesquisa realizada pela empresa de análise de viagens OAG. Dos viajantes de negócios americanos pesquisados, apenas 62% disseram que suas empresas estão planejando viagens aéreas nos próximos 12 meses, enquanto 20% afirmaram que suas companhias não têm planos e 18% disseram que não dispõem de informações.

A variante delta limita o retorno das viagens, e a OAG vê a demanda doméstica e internacional diminuindo à medida que o hemisfério norte entra no outono.

A variante causou “uma pequena pausa” nos segmentos de negócios da Delta Air Lines, viagens de negócios em particular, disse o CEO Ed Bastian em conferência na semana passada.

Quase metade dos viajantes pesquisados faz reservas com duas semanas a um mês de antecedência do voo, o que coloca as companhias aéreas em uma situação difícil de fluxo de caixa, disse a OAG. Normalmente, os voos são reservados até 11 meses antes da data da viagem, de acordo com o relatório.