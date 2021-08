Empresas desembolsam mais para atrair trabalhadores nos EUA

Por Jordyn Holman, Leslie Patton e Peyton Forte, da Bloomberg

Pela primeira vez em décadas, o trabalhador americano finalmente está no comando quando chega a hora de falar sobre dinheiro. Existem sinais reveladores por toda a parte.

Alguns empregadores - como Kroger Co., Chipotle Mexican Grill Inc. e Under Armour Inc. - estão elevando freneticamente o valor das horas trabalhadas para tentar reter funcionários. A Starbucks Corp. e Hotéis Drury estão oferecendo bônus de contratação para candidatos iniciantes. A CVS Health Corp. não está mais exigindo diplomas de ensino médio. Ou há a maneira como Dan Sacco, o proprietário dos restaurantes Your Pie em Iowa, está fazendo: instruindo seus gerentes gerais a roubar trabalhadores de rivais com ofertas de melhores horários e salários mais altos. “Tudo é um jogo justo agora”, diz Sacco.

Não está claro quanto tempo tudo isso vai durar na selvagem e desarticulada recuperação econômica que se seguiu ao colapso da pandemia do ano passado. Mas uma coisa é certa: os trabalhadores estão registrando os maiores aumentos salariais desde o início dos anos 1980. Os salários do setor de lazer e hotelaria aumentaram a um ritmo anualizado de 6,6% nos últimos dois anos. E os dados divulgados na sexta-feira mostraram que as vagas aumentaram nacionalmente no ritmo mais rápido em quase um ano, um sinal de como os empregadores estão desesperados para preencher vagas.

“Se você não é capaz de fazer com que a equipe cubra, você fica muito confuso e é isso que estamos vendo no momento”, disse Neil Saunders, diretor administrativo da empresa de pesquisa de mercado GlobalData que cobre varejistas e mercearias. “Os salários subiram e têm subido.”

Há o risco de a festa definhar, já que a variante delta causa infecções por coronavírus nos Estados Unidos e hospitalizações, principalmente entre os não vacinados. Alguns eventos, como o Salão Internacional do Automóvel de Nova York, estão sendo cancelados devido a problemas com vírus. Empresas como Google, Amazon.com Inc. e BlackRock Inc., da Alphabet Inc., recentemente rejeitaram os planos de voltar ao escritório também. Economistas do Bank of America Corp. relataram desaceleração do ímpeto nos gastos com cartão de crédito.

Inflação é outro fator complicador que limita os benefícios dos aumentos salariais. Os preços ao consumidor subiram 5,4% em junho em relação ao ano anterior, o ritmo mais rápido desde 2008. De acordo com um estudo do Peterson Institute, a compensação ajustada pela inflação para todos os trabalhadores civis agora é menor do que em dezembro de 2019.

Mas se os formuladores de políticas puderem conter os aumentos de preços, os trabalhadores devem se sair bem.

Isso poderia ajudar a reduzir a desigualdade de renda, ainda que ligeiramente, após anos de disparidades crescentes em meio a salários bastante estagnados para o setor de serviços, acompanhados por salários crescentes para trabalhadores de colarinho branco. Para a maior parte, a América corporativa espera que os aumentos salariais continuem.

O assunto surgiu em uma reunião recente com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em Atlanta, onde ela reuniu líderes seniores de empresas como a Delta Air Lines Inc. e a Coca-Cola Co. para falar sobre inflação e economia. Durante discussões privadas, alguns executivos lamentaram o fato de ainda não conseguirem preencher as vagas abertas mesmo depois que os salários foram aumentados, de acordo com uma pessoa a par da conversa. O consenso entre os empregadores era que salários mais altos vieram para ficar.

Uma filial da Starbucks em Manhattan está oferecendo um bônus de US$ 200 para quem quiser se associar até o final do mês. Kroger disse que até o final do ano o valor médio por hora em seus supermercados será de cerca de US$ 21, considerando benefícios, ante US$ 15,50 em março. E os esforços de recrutamento se espalharam por toda parte, com o Church’s Chicken distribuindo cadernos de cupons que dizem “Always Hiring“.

Na Amazon, os funcionários de depósito e outros que ganham por hora receberam aumentos este ano, à medida que a varejista busca reter talentos. Amazon está gastando pesadamente na concessão de incentivos, disse o diretor financeiro Brian Olsavsky durante uma conversa com analistas no mês passado. “É um mercado de trabalho muito competitivo”, disse Olsavsky.

Darius Adamczyk, o CEO da Honeywell International Inc., está promovendo aumentos salariais de mais de 10% para alguns trabalhadores de fábrica. Ele está tentando aumentar os preços para compensar os custos mais elevados de mão de obra, materiais e serviços. Esses salários mais altos provavelmente permanecerão, uma vez que as empresas raramente revertem os aumentos de salários.

“Se os custos trabalhistas aumentarem permanentemente, teremos que descobrir como podemos sustentar pelo menos algum nível desse poder de precificação”, disse Adamczyk em uma entrevista.

Em Iowa, Sacco diz que suas pizzarias Your Pie conseguiram contratar mais algumas pessoas depois de oferecer salários mais altos. Ele paga cerca de US$ 10,50 por hora, e os trabalhadores geralmente ganham outros US$ 2 por hora em gorjetas. Seu outro campo de recrutamento é um cronograma melhor. Ele roubou alguns trabalhadores de rivais próximos que estão abertos até 1h, depois do horário de fechamento de seus restaurantes às 21h30.

Existem algumas empresas que dizem que a maré está mudando a seu favor. O CEO da McDonald’s Corp. Chris Kempczinski disse que depois de aumentar os salários em cerca de 5% em suas unidades nos EUA, o interesse aumentou significativamente, especialmente porque o estímulo federal terminou em partes do país. Os críticos argumentaram que os trabalhadores ficaram à margem por causa de transferências de dinheiro e benefícios de desemprego.

Noodles & Co., uma rede de restaurantes casual, teve um salto de 70% nas solicitações de emprego em junho em comparação com abril.

“Estamos começando a ver a luz no fim do túnel em termos de escassez de pessoal”, disse o CEO Dave Boennighausen.

O secretário do Trabalho Marty Walsh diz que o mercado de trabalho dos EUA está saudável à medida que as pessoas voltam a viajar e comer fora em restaurantes, embora reconheça que a variante delta representa um risco. Vacinas e aumento de salários estão encorajando as pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, embora os salários possam ter que subir, disse ele em entrevista em 6 de agosto, após o relatório de postos abertos nos EUA.

“O crescimento dos salários é bom. É bom para o trabalhador americano ”, disse Walsh à Bloomberg Television. “Em alguns setores, com certeza precisaremos ver um maior crescimento dos salários para que as pessoas voltem a trabalhar. Mas acho que para onde estamos indo agora, todos os sinais estão indo gradativamente em uma direção boa e positiva. ”