Empresas chinesas abrem 20 vagas em São Paulo

Multinacionais chinesas estão com 20 vagas abertas em diferentes áreas e níveis de atuação para trabalhar em São Paulo. As oportunidades são gerenciadas pela consultoria IEST Group, especializada em recrutamento e seleção para companhias de origem chinesa no Brasil.

As posições contemplam cargos de gerência, especialista, supervisão e assistência, em empresas que atuam nos setores de bens de consumo, tecnologia, logística e serviços. Entre as áreas com oportunidades estão Vendas, Contabilidade, Fiscal, Financeiro, Recursos Humanos, Qualidade e Tradução.

Os candidatos devem possuir formação superior completa, e algumas vagas exigem proficiência em inglês ou mandarim.

Para ver todas as vagas, acesse o link.

Confira as vagas

Gerente de Canais – Vendas

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de bens e consumo

Requisitos: Formação superior completa, experiência em gestão de canais e liderança de equipes comerciais. Saiba mais em: Gerente de Canais – Vendas

Gerente Financeiro

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de tecnologia

Requisitos: Formação em Administração, experiência em controladoria, fluxo de caixa e custos. Saiba mais em: Gerente Financeiro

Gerente de Treinamento de Promotores

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de bens e consumo

Requisitos: Formação em Marketing ou áreas correlatas, experiência em capacitação comercial e liderança de equipes. Saiba mais em: Gerente de Treinamento de Promotores

Gerente Técnico de Serviços

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de tecnologia

Requisitos: Engenharia ou áreas afins, experiência em pós-venda e gestão de indicadores técnicos. Saiba mais em: Gerente Técnico de Serviços

Gerente de Logística

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de tecnologia

Requisitos: Formação em Logística ou Administração, gestão de centros de distribuição e otimização de processos. Saiba mais em: Gerente de Logística

Gerente de Tributos

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de tecnologia

Requisitos: Formação em Ciências Contábeis, domínio de impostos diretos e indiretos e compliance fiscal. Saiba mais em: Gerente de Tributos

Especialista de Operações

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional do setor logístico

Requisitos: Formação superior completa, análise de performance operacional e otimização de processos. Saiba mais em: Especialista de Operações

Especialista Contábil

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de tecnologia

Requisitos: Formação em Contabilidade, experiência em fechamento contábil e normas IFRS. Saiba mais em: Especialista Contábil

Especialista em Fundos

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de tecnologia

Requisitos: Formação em Economia, Administração ou áreas correlatas, experiência em backoffice de fundos. Saiba mais em: Especialista em Fundos

Especialista em Tributos

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de tecnologia

Requisitos: Formação superior completa, experiência com apuração de tributos e obrigações acessórias. Saiba mais em: Especialista em Tributos

Key Account

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de tecnologia

Requisitos: Formação em Administração ou áreas correlatas, experiência em grandes contas e negociação estratégica. Saiba mais em: Key Account

Assessor Tradutor Bilíngue (3 vagas)

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional do setor logístico

Requisitos: Fluência em mandarim e português, tradução simultânea e suporte à diretoria. Saiba mais em: Assessor Tradutor Bilíngue

Assistente Executivo da Diretoria (Bilíngue)

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de bens e consumo

Requisitos: Inglês avançado, organização de agendas e suporte estratégico à diretoria. Saiba mais em: Assistente Executivo da Diretoria

Supervisor de Recursos Humanos e Folha de Pagamento

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional de bens e consumo

Requisitos: Experiência em gestão de folha, benefícios e legislação trabalhista. Saiba mais em: Supervisor de Recursos Humanos e Folha de Pagamento

Supervisor de Qualidade

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional do setor logístico

Requisitos: Formação superior, experiência em auditorias e padronização de processos. Saiba mais em: Supervisor de Qualidade

Supervisor Administrativo

Local: São Paulo (SP)

Empresa: Multinacional do setor de serviços

Requisitos: Experiência em gestão administrativa, liderança de equipes e controle de indicadores. Saiba mais em: Supervisor Administrativo

Analista de Logística