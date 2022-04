Empiricus seleciona jovens para curso gratuito de programação

Quer entrar em uma das carreiras com mais vagas abertas? A Empiricus e Vitreo oferecem um programa de bolsas de estudo em parceria com a Digital House para formar jovens de baixa renda em programação.

As bolsas de estudo são integrais e o curso será totalmente online. As aulas, ao vivo e no período noturno, serão focadas na programação mobile, com aulas de Java e Kotlin.

Veja também:

Burger King abre mais de 1500 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Você é mais produtivo no home office? Seu chefe pode não concordar

Segundo a Catho, existem agora mais de 4 mil vagas abertas na plataforma somente para contratar programadores. E a programação em Java é a mais requisitada no momento.

Na primeira edição do programa, parte dos alunos foi contratada no próprio grupo Empiricus.

“Tivemos uma experiência muito positiva com a realização da primeira turma do curso de programação. É positivo para o estudante, que vai se capacitar e provavelmente sairá empregado, e para nós, que vamos poder contar com um profissional qualificado em uma área que possui muita demanda”, destacou Thiago Veras, diretor de RH da Empiricus.

Como se inscrever

As inscrições terminam na próxima segunda-feira, 25. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ter ensino médio completo, ser residente no Brasil e gostar de tecnologia. Não é necessário ter qualquer formação em programação e não há taxa de inscrição.

Cerca de 50 candidatos serão selecionados para o programa e, depois de 40 horas de curso, entrevistas e um desafio, um grupo de 30 participantes será selecionado.

Esses serão os bolsistas que terão acesso ao curso de 250 horas e duração de sete meses. Veja mais informações e faça a inscrição pelo site do programa.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.