Burger King abre mais de 1500 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

A BK Master, dona das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, anuncia que está com oportunidades de emprego abertas. São mais de 1500 vagas de emprego nas mais diversas frentes de operação das duas marcas.

Destas oportunidades, 1492 vagas são para atuar nos restaurantes locais do Burger King e do Popeyes nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro Oeste. A empresa também possui 35 posições abertas para a área corporativa da companhia, nas áreas de tecnologia, financeiro, marketing e vendas, gente e gestão, operações e engenharia.

Enquanto as vagas para os restaurantes locais variam conforme a localidade desses estabelecimentos, as vagas para a área corporativa são para trabalhar no escritório da empresa, localizado em Barueri, São Paulo.

Assim como diversas empresas em expansão pelo país, uma das maiores dores da BK Master é encontrar profissionais da área de tecnologia.

Só para essa área específica, são 10 vagas abertas em diversas frentes diferentes da área de tech, desde engenharia de software e dados à analista de negócios digitais e PO (product owner).

Vale dizer que cada uma dessas posições mais corporativas demandam requisitos e formações distintas. As especificidades de cada vaga variam conforme as responsabilidades da posição.

Já para as vagas nos restaurantes, a empresa concentra a busca em profissionais que possam integrar o time de liderança da companhia. Gerente de Restaurante e Coordenador de Turno são algumas das posições abertas para aqueles que desejam trabalhar longe dos escritórios e em contato diário com o público consumidor.

Assim como acontece nas vagas corporativas, cada uma das posições para os times que atuarão in loco nos restaurantes demandam habilidades e requisitos distintos. Para a vaga de Gerente de Restaurante, por exemplo, é necessário que o candidato tenha ensino superior, já para as vagas de Atendimento, os candidatos precisam ter terminado o ensino médio, além de possuir um técnico em manutenção.

O regime de contratação da vaga é o de CLT e a empresa oferece diversos benefícios aos funcionários - que se aplicam tanto para as vagas corporativas, quanto para as vagas nos restaurantes.

Plano de saúde e odontológico (inclusive dependentes), vale refeição/alimentação, vale transporte ou fretado, Gympass, seguro de vida, programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica e renda variável anual são alguns dos benefícios oferecidos.

Para os funcionários da área corporativa, há a possibilidade de trabalhar em modelo híbrido, indo apenas duas vezes na semana ao escritório, com horário de trabalho flexível.

Banco de Talentos focado em diversidade

Além das vagas abertas, a BK Brasil também anuncia a criação de um banco de talentos exclusivo para pessoas negras e outro, para pessoas com deficiência com o objetivo de reforçar a representatividade de grupos diversos na empresa.

“Acreditamos que a diversidade, equidade e inclusão é essencial para nos mantermos competitivos no mercado. A ideia é que, a cada vaga aberta, o time de seleção analise os bancos para entender se alguém está aderente ao perfil e agilizarmos os processos seletivos. ”, explica Larissa Schaedler, Gerente de Gente & Gestão da BK Brasil.

Como se inscrever

Os interessados nas vagas da BK Brasil podem conferir todas as posições abertas na página oficial da companhia no LinkedIn. Para realizar a inscrição, o candidato deve entrar em contato com um bot de atendimento da empresa via WhatsApp por meio do número (11) 94317-6360.

As inscrições no banco de talentos voltado para diversidade também podem ser feitas no LinkedIn da companhia.

