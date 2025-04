Ele trabalhou com Mark Zuckerberg — e revela segredo número 1 para impressionar grandes executivos

Após quase duas décadas em gigantes da tecnologia como Meta, Airbnb e Yahoo, Judd Antin, professor e coach executivo, compartilhou em um artigo para a Business Insider as estratégias que moldaram sua atuação entre líderes globais.

Em sua passagem pela Meta, de 2012 a 2015, Antin colaborou diretamente com figuras como Mark Zuckerberg. No Airbnb, onde ocupou posições como chefe de pesquisa e de estúdio de design, seu contato constante com o CEO Brian Chesky e outros executivos de peso evidenciou a necessidade de um preparo técnico e comportamental acima da média para conquistar espaço e relevância.

Antin ressalta que dominar certas habilidades práticas foi vital para construir credibilidade diante de líderes de alto escalão — um diferencial que pode definir a ascensão profissional em ambientes altamente competitivos.

Essas são as habilidades essenciais para liderar

Entre as técnicas que desenvolveu, ele destaca:

Espelhamento linguístico: prestar atenção às palavras usadas pelos executivos e incorporar essas expressões ao apresentar ideias, mesmo em situações de discordância, para alinhar a comunicação e aumentar a chance de adesão.

Nunca apresentar uma tela em branco: sempre iniciar reuniões mostrando avanços concretos, ainda que pequenos, para focar rapidamente a atenção dos executivos no que é mais relevante.

Apresentar ideias em pares: propor duas ou mais opções ao invés de uma única solução para estimular debates mais analíticos e obter feedbacks mais ricos sobre o que os líderes realmente valorizam.

Fazer o trabalho prévio: mapear as opiniões e possíveis resistências antes das reuniões, conversando informalmente com stakeholders estratégicos, a fim de antecipar objeções e moldar melhor os argumentos.

Essas práticas, segundo ele, não apenas facilitavam a aprovação de projetos, mas também criavam um ambiente de maior confiança e aumentavam sua capacidade de atuação estratégica.

Uma habilidade se destaca entre todas

Entretanto, a preparação prévia foi destacada como a habilidade mais crucial.

Após algumas experiências iniciais frustrantes, como reuniões mal conduzidas com Zuckerberg, Antin passou a investir tempo em mapear opiniões e potenciais discordâncias antes dos encontros oficiais. Conversas informais com stakeholders estratégicos se tornaram parte de sua rotina, permitindo que antecipasse objeções e moldasse melhor suas apresentações.

Essas práticas foram determinantes para se posicionar de forma eficaz em um ambiente onde, muitas vezes, apenas ter boas ideias não é suficiente. A habilidade de influenciar, de comunicar de maneira estratégica e de construir alianças internas é, mais do que nunca, uma competência indispensável para quem deseja alcançar e se manter em posições de liderança.

