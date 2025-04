Esta empresa recebeu 800 candidaturas para uma única vaga – mas apenas três se destacaram para o CEO

Em junho de 2024, Jennifer Dulski, fundadora e CEO da Rising Team, empresa de desempenho em equipe localizada na Califórnia, abriu uma vaga para chefe de gabinete e recebeu mais de 800 candidaturas, segundo informações do Business Insider.

Diante da avalancha de currículos, três candidatos se destacaram de forma inquestionável. Isso porque eles foram além das expectativas: anexaram materiais extras, como conjuntos de slides e vídeos personalizados, e utilizaram a linguagem específica da empresa, demonstrando profundo conhecimento sobre a cultura da organização.

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança (com certificado!). Inscreva-se aqui por R$ 37.

Esse grau de personalização garantiu entrevistas com a liderança.

Os fatores que colocam um currículo em destaque

Em um mercado cada vez mais competitivo, principalmente em cargos de liderança, construir uma candidatura diferenciada é essencial. Segundo Dulski, os fatores que mais destacaram os currículos foram:

Entrega de materiais adicionais (slides, vídeos personalizados);

Uso de linguagem alinhada à cultura da empresa ;

Demonstração de pesquisa aprofundada sobre a organização;

Apresentação de iniciativas criativas ;

Personalização e autenticidade em toda a candidatura.

Invista no seu desenvolvimento também: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

Para quem busca crescer em liderança e gestão, dominar essas competências pode ser decisivo.

Currículos bem elaborados são indispensáveis

Susan Peppercorn, coach executiva, reforçou que currículos bem elaborados e perfis no LinkedIn claros seguem sendo indispensáveis. Saber comunicar o que torna cada profissional único é o que gera destaque.

Mesmo que a vaga não seja conquistada de imediato, uma candidatura bem construída pode abrir portas para outras oportunidades. Dulski compartilhou os finalistas não contratados com outros líderes empresariais, levando a novas entrevistas e reforçando que talentos comprometidos sempre encontram espaço, mesmo em mercados adversos.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

A experiência da Rising Team mostra que, para cargos de liderança, é fundamental ir além do esperado, alinhando competência técnica, iniciativa e conexão autêutentica com os valores das organizações.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Como ser um gestor a nível internacional?

E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO