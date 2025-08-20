Ele largou um emprego tradicional e hoje lucra com consultoria só de inteligência artificial

Jacqueline DeStefano-Tangorra trabalhava como analista financeira na PwC quando percebeu que a inteligência artificial poderia abrir caminhos mais promissores do que a vida corporativa tradicional.

Ela então decidiu arriscar e deixou o emprego estável para começar a oferecer serviços como freelancer em plataformas como a Upwork, usando a IA para automatizar análises e criar soluções sob medida para empresas. O movimento não foi apenas um salto de fé, mas uma estratégia consciente.

Jacqueline uniu suas habilidades em finanças e análise de dados à crescente demanda por ferramentas baseadas em IA, tornando-se uma das pioneiras em consultoria especializada no tema.

Pouco tempo depois, fundou a Omni Business Intelligence Solutions (OBIS), empresa focada em inteligência artificial e automação de processos.

Crescimento rápido e contratos milionários

Em pouco mais de três anos, Jacqueline acumulou 131 contratos de consultoria e faturou cerca de US$ 470 mil apenas pela Upwork, o que equivale a quase R$ 2,5 milhões. Esse número não inclui contratos firmados fora da plataforma, mostrando que a receita real pode ser ainda maior.

Mais do que o ganho financeiro, sua decisão revelou uma mudança de mentalidade: abandonar a segurança de um emprego fixo para investir em um mercado emergente, que promete crescer de forma exponencial na próxima década.

O diferencial da carreira em IA

O segredo do sucesso de Jacqueline não foi apenas dominar a tecnologia, mas aprender a aplicá-la a problemas concretos de empresas.

A consultoria em IA exige habilidade para entender desafios de negócio, traduzir necessidades em soluções e entregar resultados rápidos.

Hoje, ela é reconhecida como especialista em integrar IA a processos corporativos, ajudando desde pequenas startups até grandes companhias a ganhar eficiência.

Ao mesmo tempo, mantém a flexibilidade que buscava de não ter chefe, escolher os projetos em que quer atuar e definir o próprio ritmo de trabalho.

