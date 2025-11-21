Ele corrigiu um código e postou no Facebook da empresa — hoje é engenheiro em startup de IA

A trajetória de Felix Wallis, hoje engenheiro de pesquisa em uma startup de inteligência artificial, começou de forma pouco convencional. e um simples ajuste de interface publicado no Facebook, ele avançou para pesquisas, publicações e um cargo fixo em uma startup do setor. Foi essa estratégia direta que o levou ao seu primeiro estágio na área. As informações foram retiradas de Business Insider.

O interesse por programação surgiu cedo, aos 10 anos, quando ganhou um Raspberry Pi de presente. A partir dali, passou a desenvolver pequenos projetos e, mais tarde, aprofundou-se em aprendizado de máquina.

Ao ingressar na University College London, em 2021, buscou estágios ligados à tecnologia e acompanhou de perto a expansão acelerada da IA.

Um dos serviços que chamaram sua atenção foi o CoLoop, plataforma que sintetizava textos acadêmicos.

Em 2022, ao notar uma mudança de interface que não o agradou, escreveu um código para corrigir o problema, publicou no GitHub e compartilhou no grupo da empresa no Facebook. O fundador viu a proposta e o convidou para um estágio.

No CoLoop, Wallis conheceu James He, colega de estágio e coautor de um artigo posterior publicado no British Journal of Psychology, em tradução Revista Britânica de Psicologia Social, explorando como grupos de chatbots poderiam reproduzir comportamentos coletivos humanos.

Wallis seguiu para um mestrado em ciência de dados sociais na Universidade de Oxford, aprofundando-se em processamento de linguagem natural e análise textual.

Após a conclusão do curso, manteve contato com o ex-colega e recebeu um convite para um período de testes na nova empresa. Em setembro, foi contratado como engenheiro de pesquisa, atuando na construção de modelos, infraestrutura e simulações.

A experiência de Wallis revela um movimento crescente no setor de IA: além do conhecimento técnico, empresas buscam profissionais capazes de mostrar iniciativa, entender produtos e contribuir de forma prática desde cedo.

Na área mais competitiva da tecnologia atualmente, demonstrar domínio real de ferramentas e interesse genuíno pelo desenvolvimento de modelos e soluções pode definir o rumo da carreira.

