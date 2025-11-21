O app que quer matar o planejamento de viagens — e foi criado por uma ex-Meta e ex-Microsoft

Combinando localização, fotos e preferências pessoais, o aplicativo Boop transforma viagens reais em roteiros personalizáveis e monetizáveis. A partir de IA e confiança social, a startup quer mudar o planejamento de viagens ao permitir que usuários copiem itinerários testados e criadores monetizem recomendações. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Criado em fevereiro por Nancy Li Smith, ex-líder de inovação em AR/VR na Meta e na Microsoft, o Boop usa IA para converter dados de localização e metadados de fotos em itinerários completos.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Como planejar uma viagem no app?

Quando o usuário aceita compartilhar informações durante uma viagem, o sistema acompanha deslocamentos, registra paradas e organiza tudo em uma sequência lógica. Em poucos minutos, o que seria apenas memória se torna um roteiro visual, com horários, endereços e recomendações precisas.

A proposta nasce de uma dor pessoal de Smith: a dificuldade de registrar e compartilhar boas experiências de viagem sem esforço. Para ela, o processo tradicional de planejamento envolve uma carga emocional desproporcional, especialmente para mulheres, que tomam cerca de 80% das decisões relacionadas a viagens.

Ao automatizar essa etapa, o Boop promete reduzir a pressão e transformar recomendações em algo simples de acessar.

Segundo Smith, o aplicativo funciona como um “companheiro de viagem construído sobre confiança social”.

Quando um criador compartilha sua rota, qualquer pessoa pode copiá-la e, com um toque, pedir à IA que personalize o roteiro conforme seus interesses. Essa lógica de confiança entre amigos e criadores aproxima o planejamento da vida real e reduz o tempo gasto em buscas dispersas por vídeos, resenhas e mapas.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Ganhar dinheiro vendendo roteiros de viagem?

A ferramenta também tenta profissionalizar um hábito já comum nas redes sociais: viajar inspirando-se em influenciadores. Com integrações de afiliados, o Boop remunera criadores sempre que um roteiro é copiado e resultam em reservas.

Hoje, trabalha com inventários de plataformas como Expedia, Booking.com, Marriott e Viator, permitindo ganho de 10% a 25% por comissão — metade repassada aos criadores.

Com US$ 3,2 milhões captados em rodada captação, a startup mira consolidar uma nova lógica no turismo: transformar cada viagem real em um produto de IA consumível.

Para Smith, a expectativa é que, em poucos anos, planejar um roteiro deixará de significar “buscar avaliações” e passará a significar “copiar um Boop”.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL