O app que quer matar o planejamento de viagens — e foi criado por uma ex-Meta e ex-Microsoft

A startup Boop surgiu para disputar espaço em um mercado já povoado por soluções que prometem planejar viagens com inteligência artificial.

App Boop transforma viagens reais em roteiros personalizados com IA (Thinkstock/Thinkstock)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12h00.

Combinando localização, fotos e preferências pessoais, o aplicativo Boop transforma viagens reais em roteiros personalizáveis e monetizáveis. A partir de IA e confiança social, a startup quer mudar o planejamento de viagens ao permitir que usuários copiem itinerários testados e criadores monetizem recomendações. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Criado em fevereiro por Nancy Li Smith, ex-líder de inovação em AR/VR na Meta e na Microsoft, o Boop usa IA para converter dados de localização e metadados de fotos em itinerários completos.

Como planejar uma viagem no app?

Quando o usuário aceita compartilhar informações durante uma viagem, o sistema acompanha deslocamentos, registra paradas e organiza tudo em uma sequência lógica. Em poucos minutos, o que seria apenas memória se torna um roteiro visual, com horários, endereços e recomendações precisas.

A proposta nasce de uma dor pessoal de Smith: a dificuldade de registrar e compartilhar boas experiências de viagem sem esforço. Para ela, o processo tradicional de planejamento envolve uma carga emocional desproporcional, especialmente para mulheres, que tomam cerca de 80% das decisões relacionadas a viagens.

Ao automatizar essa etapa, o Boop promete reduzir a pressão e transformar recomendações em algo simples de acessar.

Segundo Smith, o aplicativo funciona como um “companheiro de viagem construído sobre confiança social”.

Quando um criador compartilha sua rota, qualquer pessoa pode copiá-la e, com um toque, pedir à IA que personalize o roteiro conforme seus interesses. Essa lógica de confiança entre amigos e criadores aproxima o planejamento da vida real e reduz o tempo gasto em buscas dispersas por vídeos, resenhas e mapas.

Ganhar dinheiro vendendo roteiros de viagem?

A ferramenta também tenta profissionalizar um hábito já comum nas redes sociais: viajar inspirando-se em influenciadores. Com integrações de afiliados, o Boop remunera criadores sempre que um roteiro é copiado e resultam em reservas.

Hoje, trabalha com inventários de plataformas como Expedia, Booking.com, Marriott e Viator, permitindo ganho de 10% a 25% por comissão — metade repassada aos criadores.

Com US$ 3,2 milhões captados em rodada captação, a startup mira consolidar uma nova lógica no turismo: transformar cada viagem real em um produto de IA consumível.

Para Smith, a expectativa é que, em poucos anos, planejar um roteiro deixará de significar “buscar avaliações” e passará a significar “copiar um Boop”.

 

