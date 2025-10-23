Carreira

Como a Yduqs usa IA e cultura de cuidado para transformar a educação

Dona de marcas como Estácio e Ibmec, a Yduqs aposta em tecnologia, saúde mental e formação interna para preparar seus 16 mil funcionários (80% ex-alunos) para o futuro da aprendizagem

Camila Asenjo, vice-presidente de Gente e Cultura da Yduqs: “A inteligência artificial nunca será um fim em si. Nosso papel é criar um ambiente onde as pessoas possam experimentar, errar e ensinar umas às outras" (Divulgação/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19h30.

Na Yduqs, dona de marcas como as faculdades Estácio e Ibmec, aprender é tão essencial quanto ensinar. Com mais de 16.300 funcionários — incluindo 9.500 professores e quase 9.000 mulheres —, a companhia tem usado tecnologia para transformar processos, preparar lideranças e melhorar a experiência de alunos e funcionários.

“A inteligência artificial nunca será um fim em si. Nosso papel é criar um ambiente onde as pessoas possam experimentar, errar e ensinar umas às outras”, diz Camila Asenjo, vice-presidente de Gente e Cultura da empresa.

Hoje, a IA está presente em áreas como RH, marketing, vendas e ensino. Um programa interno de gamificação já mobilizou mais de 20 equipes em projetos com ganhos superiores a R$ 1 milhão, e a meta é envolver 2.000 pessoas até 2025.

MBA interno

O uso da tecnologia é orientado por três frentes: melhorar o ensino, educar para um futuro mais tecnológico e aumentar a eficiência organizacional. “Somos uma empresa de educação — temos que educar enquanto aprendemos, e vice-versa”, afirma Asenjo.

A conexão com o propósito também vem da base: cerca de 80% dos funcionários administrativos são ex-alunos da própria companhia que conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país. Para dar conta da expansão, um MBA interno prepara 40 funcionários com perfil de liderança para cargos de gestão.

Outro pilar é o cuidado com a saúde mental. Em seis meses, a nova plataforma de bem-estar já alcançou 26% de adesão, com 80% dos usuários engajados em atividades mensais como terapia, mindfulness e orientação jurídica.

A Yduqs também aderiu ao movimento Mente em Foco da ONU, reforçando sua ambição de equilibrar tecnologia e humanidade. “No fim do dia, o que transforma são as pessoas e isso vale para dentro e para fora da sala de aula”, diz Asenjo.

Com esses benefícios, a YDUQS foi destaque entre as três empresas que mais pontuaram no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 10.000 a 20.000 funcionários.

