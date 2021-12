Ebanx oferece curso gratuito de programação para região de Curitiba

Empresa do mercado de soluções em pagamentos, o Ebanx acaba de lançar o Códigos do Amanhã, curso totalmente gratuito para formação na área de programação, dirigido a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa oferece 50 vagas, conta com a metodologia da Resilia Educação e será realizado nos formatos online e presencial.

O projeto é voltado para moradores de Curitiba e região metropolitana e não é necessário conhecimento prévio em programação para se inscrever. Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino médio, ou que irão concluir até o fim de 2021, e comprovem renda mensal de até 800 reais.

Com a iniciativa, o Ebanx afirma que deseja proporcionar uma experiência completa para capacitar novos desenvolvedores web full stack, modalidade que dialoga com todas as tecnologias de front-end (a aparência de um site ou aplicativo), de back-end (toda a parte interna de funcionamento) e de banco de dados.

O curso de programação Web Full Stack com a metodologia da Resilia Educação terá início em fevereiro de 2022 e está destinando metade das vagas exclusivamente candidatos negros, pessoas com deficiência, pessoas trans e mulheres.

Para aqueles que não possuem computador, serão oferecidos todos os equipamentos e a estrutura necessária para os selecionados do programa, além de uma bolsa-auxílio de 1.000 reais, vale-alimentação e vale-transporte, entre outros benefícios já previstos.

Inscrições: já estão abertas no site e vão até 6 de janeiro de 2022.