É amanhã! EXAME abre vagas para aula gratuita e online para quem deseja aprender IA

Redação Exame
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10h22.
A inteligência artificial deixou de ser apenas uma inovação tecnológica e se tornou fundamental nas estratégias de negócios ao redor do mundo. E isso impacta diretamente o mercado de trabalho.
Especialistas projetam que novas funções devem surgir, algumas vão se transformar e outras simplesmente deixarão de existir.
Nesse cenário, dominar a inteligência artificial é essencial para quem deseja se manter relevante no mercado de trabalho nos próximos anos.
De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um aula virtual e gratuita sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
