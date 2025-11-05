Duolingo: como a IA multiplicou a produtividade sem cortar empregos

Quando o Duolingo anunciou que passaria a ser uma empresa "AI first", estratégia que coloca a inteligência artificial como o pilar central, muitos analistas previram cortes de pessoal. Meses depois, o cenário é outro. Nenhum funcionário em tempo integral foi demitido e a produtividade disparou. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Luis von Ahn, cofundador e CEO da empresa de educação em idiomas, explicou durante o Fast Company Innovation Festival 2025 que a inteligência artificial tem servido para potencializar o desempenho humano, não substituí-lo.

Segundo ele, a IA automatiza etapas técnicas, mas a direção criativa continua nas mãos dos profissionais.

“Com o mesmo número de pessoas, conseguimos produzir quatro ou cinco vezes mais conteúdo no mesmo tempo. Ainda há humanos que precisam orientar o computador, mas cada um consegue fazer muito mais", afirmou.

Em vez de reduzir o quadro, a empresa tem contratado mais gente desde abril. Desde sua fundação, em 2009, o a empresa não realizou uma única demissão de funcionário em tempo integral.

O movimento vai na contramão de outras companhias de tecnologia que, ao incorporar IA em seus processos, reduziram equipes. Salesforce e CrowdStrike, por exemplo, usaram a automação para manter produtividade e cortar custos.

A Duolingo, avaliada em US$ 12,7 bilhões, seguiu outro caminho.

“O objetivo não é economizar dinheiro, nem substituir pessoas”, disse von Ahn. “O objetivo é fazer muito mais... com um número um pouco maior de funcionários.”

Os resultados mostram que a aposta deu certo. Em agosto, a empresa revisou para cima sua projeção de receita anual: de US$ 996,6 milhões para até US$ 1,02 bilhão em 2025.

Parte desse avanço vem de projetos que unem IA e experiência humana, como Lily, uma assistente virtual que conversa com usuários por vídeo para treinar idiomas, e as aulas de xadrez.

A estratégia do Duolingo reforça uma tendência que começa a se espalhar pelo mercado global: usar a inteligência artificial para expandir o potencial humano, e não para reduzi-lo.

Líderes como Chuck Robbins, CEO da Cisco, têm defendido abordagem semelhante. “Não quero me livrar das pessoas. Quero que nossos engenheiros inovem mais rápido”, disse à CNBC em agosto.

Ao colocar a IA como aliada, a Duolingo mostra que a transformação digital não precisa vir acompanhada de cortes e que, quando bem aplicada, pode se tornar o motor de uma nova cultura de produtividade. Um modelo em que a tecnologia amplia o talento humano em vez de substituí-lo.

