Duas coisas para falar – e duas para definitivamente evitar – para ser um funcionário melhor

Os relacionamentos no local de trabalho podem ser difíceis de construir - você quer parecer competente, formar conexões e também não ultrapassar os limites. Para ser um gerente ou funcionário melhor, há algumas frases que você deve usar mais no trabalho e outras que não deve dizer de jeito nenhum.

Veja o que dizer e o que não falar para ser um funcionário ou gerente mais bem-sucedido, de acordo com especialistas. As informações são da CNBC.

Para ser um gerente melhor

Diga: "Obrigado".

Em seu livro de 2022, "Say Thank You for Everything: The Secrets of Being a Great Manager" (Agradeça por tudo: os segredos para ser um ótimo gerente), o ex-editor-chefe da Insider, Jim Edwards, descreve 19 coisas que todo novo gerente precisa aprender - e dizer "obrigado" é o ponto alto.

De fato, três em cada quatro funcionários dizem que a motivação e o moral melhorariam se seus chefes simplesmente dissessem mais "obrigado", de acordo com uma pesquisa de 2019.

Não diga: "É o que é".

Se um funcionário estiver desabafando, especialmente sobre circunstâncias que estão fora do seu controle, você pode responder dizendo: "É o que é" ou algo do gênero.

No entanto, John McWhorter, autor, linguista e professor associado da Universidade de Columbia, disse a Bill Gates em seu podcast "Unconfuse Me";

"A primeira vez que alguém me disse isso foi quando algo desagradável aconteceu comigo e ele não se importou. E ele disse: 'Bem, as coisas são como são'", disse McWhorter. "Eu analisei a resposta e pensei: 'Que maneira tão fria de dizer isso: Seus problemas não importam para mim'".

Para ser um funcionário melhor

Diga: "Agradeço sua paciência".

Muitos de nós dizemos "desculpe" no escritório, mesmo que o contratempo ou inconveniente não seja culpa nossa. Você pode pensar que isso é cortesia, mas os especialistas dizem que isso pode fazer com que você pareça fraco e, muitas vezes, vem de uma situação de insegurança.

Em vez de pedir desculpas por ocorrências que estão fora de seu controle, Patrice Williams Lindo, CEO da empresa de consultoria de carreira Career Nomad, sugere usar frases como "Agradeço sua paciência" e "Obrigado por trabalhar comigo" para superar qualquer constrangimento e restabelecer um ar de confiança.

Não diga: "Não tenho certeza se você viu meu último e-mail".

25% dos trabalhadores disseram que essa é a frase mais irritante que as pessoas usam em e-mails de trabalho, de acordo com uma pesquisa de 2018.

Provavelmente porque, na maioria das vezes, a pessoa viu seu e-mail. Ela apenas se esqueceu de respondê-lo ou não priorizou a resposta, escreveu Rebecca Zucker para a CNBC Make It.

Faça o follow up, mas curta seu e-mail e inclua uma solicitação clara. Pode ser algo como "Posso apresentá-lo a este cliente?" ou "Você tem algum feedback sobre este texto do anúncio?".