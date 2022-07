Dona da Pizza Hut, KFC e Frango Assado abre seu primeiro programa de estágio

A International Meal Company (IMC), dona das marcas Pizza Hut, KFC e Frango Assado, abriu inscrições para o seu primeiro programa de estágio.

Ao todo, serão 15 vagas e, para participar é necessário estar matriculado e se formar entre junho de 2023 e dezembro de 2024 em um curso de ensino superior bacharelado ou licenciatura.

São aceitos alunos dos cursos de: administração, arquitetura, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, ciências atuariais, comunicação social, direito, economia, engenharias, estatística, marketing, nutrição, psicologia, publicidade e propaganda, sistemas de informação e tecnologia da informação e áreas correlatas.

Entre os benefícios que a companhia oferece estão vale-refeição, modelo de trabalho híbrido, descanso remunerado de 30 dias e seguro de vida e saúde.

“Estamos comprometidos com a inserção de jovens no mercado de trabalho e com a valorização de nossos funcionários. Procuramos jovens que busquem a oportunidade de se desenvolver, com perfis dinâmicos, proativos, com paixão pelo trabalho e que queiram evoluir junto com a companhia”, explica Carolina Duarte, diretora de gente e gestão na IMC.

A IMC também oferece vagas para pessoas com deficiência. As inscrições para o primeiro programa de estágio da dona da Pizza Hut, KFC e Frango Assado irão até o dia 6 de julho. Para participar do processo seletivo, basta acessar o site da IMC.

