Do volante ao laboratório: como é a carreira de piloto de testes de pneus

Dirigir no limite, repetir manobras com precisão milimétrica e traduzir sensações em dados técnicos. Essa é a rotina pouco conhecida — e altamente especializada — dos pilotos de testes de pneus, profissionais que ajudam a definir desempenho, segurança e conforto de veículos que chegam ao mercado global.

No Brasil, essa função ganha protagonismo no maior campo de provas da Pirelli no mundo, localizado no interior de São Paulo.

À EXAME, Marcelo Moreno, gerente de desenvolvimento de testes da Pirelli para a América Latina, explica como funciona essa carreira, quais habilidades fazem a diferença, como a tecnologia está transformando a profissão e por que, mesmo com simuladores e inteligência artificial, o fator humano continua insubstituível.

O que exatamente faz um piloto de testes de pneus?

Um piloto de testes avalia o comportamento que determinado veículo terá em função dos pneus testados. Para isso, realiza os testes em diferentes situações de uso, fornecendo impressões precisas que ajudam engenheiros a validar desempenho, segurança e conforto, entre outras vozes.

Existe uma formação específica para se tornar piloto de testes? E quais são os requisitos mínimos para entrar na área?

Não há uma formação única, mas é comum ter base técnica em mecânica, engenharia ou pilotagem profissional. Também não há requisitos de idade ou experiência. O que conta é capacidade de condução e domínio total do veículo, bem como saber transmitir o que está sendo avaliado.

É preciso ter experiência prévia em automobilismo profissional? Pilotos de corrida se adaptam com facilidade?

Não precisa ter experiência prévio no automobilismo. Inclusive, se vierem oriundos das pistas de corrida, os pilotos precisam de ajustes no estilo para dirigir de forma técnica e repetível. Não é ir do ponto A ao B do modo mais rápido, mas sim sempre de forma precisa e avaliando o comportamento do veículo nesse intervalo.

Quais são os tipos de testes mais desafiadores?

Não existe um único teste mais desafiador; cada um tem suas próprias exigências técnicas. Handling (ou comportamento), frenagem, aquaplanagem, alta velocidade, tudo isso coloca o piloto diante de condições muito distintas, e o desafio está em executar tudo com precisão e repetibilidade para gerar dados confiáveis.

Quais soft skills diferenciam os melhores pilotos de teste?

Comunicação clara é muito importante. Não adianta o piloto conseguir fazer todos os testes com precisão, mas não conseguir transformar o que coletou em dados e informação. Consistência e capacidade de manter a calma em situações extremas também fazem a diferença, assim como a sensibilidade para identificar vibrações, ruídos e mínimas variações é essencial e se desenvolve com prática constante e repetição em pistas controladas.

Como funciona o processo seletivo na Pirelli? Há etapas práticas, psicológicas ou simulações? Quais são os requisitos?

O processo inclui entrevistas, análises comportamentais, avaliações práticas, testes de habilidade com simulações específicas. Buscamos profissionais que tenham uma condução de alto nível e capacidade de interpretar comportamento dinâmico do veículo (carro ou moto).

Não há uma formação única, mas é comum ter base técnica em mecânica, engenharia ou pilotagem profissional para ser um piloto de testes de pneus (Pirelli/Divulgação)

Esse é um cargo com progressão de carreira? Aonde esse profissional pode chegar dentro da empresa?

O profissional pode evoluir dentro da própria função, tornando-se cada vez mais especializado em diferentes tipos de teste. Depois, caso tenha as competências técnicas e de gestão necessárias, pode se candidatar a posições de coordenação e liderança das operações do campo de provas ou migrar para área de desenvolvimento de produto, por exemplo.

Como a evolução tecnológica está transformando o papel do piloto de testes?

A tecnologia ampliou as ferramentas de análise, mas também aumentou a complexidade dos carros, motos e pneus. Isso faz com que os testes sejam mais detalhados e refinados, extraindo o máximo dos pilotos. No entanto, a sensibilidade humana ainda é essencial para perceber nuances de comportamento do veículo, principalmente nos testes de conforto (ruído e vibração).

A inteligência artificial e os simuladores reduzem a necessidade de testes físicos ou aumentam a precisão?

Sim, a simulação tem se desenvolvido muito com o avanço da tecnologia, reduzindo, inclusive a necessidade de construção de protótipos. Porém, quem testa no simulador? Os pilotos! Então, os testes físicos tendem a diminuir, já a carga de trabalho dos pilotos não, porque eles devem testar tanto em ambiente real quanto no virtual.

Por que a Pirelli escolheu o interior de São Paulo para sediar o maior campo de testes da empresa no mundo?

A escolha do interior de São Paulo foi estratégica. A região está próxima da fábrica de Campinas, do nosso centro de Pesquisa & Desenvolvimento e dos escritórios da companhia, todos localizados em um raio de aproximadamente 100 quilômetros, o que favorece sinergia operacional e agilidade nos processos.

Além disso, o polo concentra diversas montadoras, conta com infraestrutura logística robusta, como uma malha rodoviária de alta qualidade, e está próximo dos principais aeroportos do país, criando condições ideais para o desenvolvimento, testes e validação de tecnologias em escala global.

O maior campo de testes da Pirelli no mundo fica no interior de São Paulo (Pirelli /Divulgação)

Quais condições extremas podem ser simuladas no campo de teste?

Simulamos pista molhada, curvas de alta velocidade, frenagens críticas em diferentes tipos de piso, condições de baixa aderência, off-road, conforto, testes de regulamentação técnica entre outros.

Quais protocolos de segurança são adotados para proteger os pilotos?

Adotamos protocolos rígidos com inspeções constantes das pistas, veículos, equipamentos de segurança e procedimentos de emergência. Nossas pistas são certificadas por empresas especializadas em segurança e há monitoramento constante de quem está testando em cada pista.

Quais são os riscos mais comuns dessa profissão?

Os riscos são inerentes ao que envolve testes em veículos, como, por exemplo, a perda de controle em condições extremas, mas são sempre mitigados por protocolos e preparação.

Quantos pilotos de testes de pneus tem na empresa?

No Brasil, atualmente contamos com quatro pilotos de testes. Três especializados na linha Car (automóveis, SUV’s e pick-ups) e um na linha Moto.

Com a chegada dos carros elétricos, o que muda na dinâmica dos testes?

A maneira de avaliar é muito similar, mas levamos em conta que nos veículos elétricos, lidamos com maior peso, torque imediato e exigências diferentes de ruído e vibração.

Quais habilidades serão críticas para os pilotos nos próximos 5 a 10 anos?

Lidar com uma quantidade cada vez maior de dados e saber interpretá-los, capacidade de avaliar também em simuladores, além de estar alinhado com a tecnologia presentes nos veículos que estão cada vez mais complexos.

A profissão tende a crescer, desaparecer ou se transformar?

A profissão tende a se transformar: será cada vez mais integrada a tecnologias de simulação e análise de dados, mas continuará essencial no direcionamento do desenvolvimento de produto.