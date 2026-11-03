Diploma antigo, mercado novo: como atualizar a formação sem recomeçar do zero

Quem se formou há dez ou quinze anos encontrou, ao longo da carreira, ferramentas, processos e funções que não existiam durante a graduação. O diploma continua válido, mas a rotina de trabalho exige conhecimentos que ele nem sempre cobre. Atualizar a formação, nesse contexto, não significa voltar ao ponto de partida.

O que os estudos indicam sobre a mudança de habilidades

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, ouviu mais de mil empregadores em 55 economias. O levantamento estima que 39% das habilidades exigidas hoje serão modificadas ou perderão relevância até 2030.

Segundo o mesmo estudo, de cada 100 trabalhadores no mundo, 59 precisariam de requalificação ou aprimoramento até 2030.

No Brasil, a tecnologia deve alterar 37% das habilidades, e quase nove em cada dez empresas planejam qualificar suas equipes nos próximos cinco anos.

Entre as competências mais valorizadas pelos empregadores está o pensamento analítico, enquanto inteligência artificial e big data aparecem entre as de crescimento mais rápido.

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Quais caminhos existem para atualizar a formação

A graduação e a experiência acumulada seguem como base. A atualização acrescenta conteúdo novo sobre essa base, em formatos que variam de acordo com a necessidade de cada profissional.

Cursos de curta duração

Cursos rápidos e workshops costumam abordar um tema específico, como uma ferramenta ou uma metodologia. Atendem a necessidades pontuais de quem já domina o restante da função.

Especializações e MBAs

Pós-graduações e MBAs reúnem disciplinas mais amplas, como gestão, finanças e dados, e atendem quem busca repertório para assumir novas responsabilidades. Muitos programas são online, o que permite conciliar o estudo com o trabalho.

Aprendizado em etapas

Também é possível combinar formatos ao longo dos anos, em vez de concentrar tudo em um único curso. A lógica é estudar o que a função atual ou a próxima posição exige e retomar a formação quando as demandas mudarem.

Como a escolha varia conforme o cargo

Analistas costumam buscar domínio técnico e preparação para coordenar equipes. Coordenadores e gerentes tendem a procurar gestão, finanças e uso de dados nas decisões. Em cargos de direção, ganham espaço estratégia, tecnologia e inteligência de mercado.

Entre os critérios usados na comparação de programas estão o conteúdo, a carga horária, o formato das aulas e o reconhecimento da instituição.

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O que inclui a Black Friday EXAME Saint Paul

Quem se matricula em algum MBA online da Saint Paul recebe dez anos de acesso aos seis MBAs online da Saint Paul, mediante um único investimento. Os cursos inclusos na oferta são: inteligência Artificial para Negócios, Finanças Corporativas, Liderança e Gestão, Marketing: Branding e Performance, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado.

A condição permite cursar mais de uma área ao longo da década, sem novas mensalidades pelos MBAs incluídos. Um analista pode começar por Liderança e Gestão, por exemplo, e depois estudar Finanças Corporativas.

Onde consultar as condições

Grade curricular, duração e condições comerciais vigentes ficam disponíveis na página oficial do MBA Online da Saint Paul, que deve ser consultada antes da matrícula.

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