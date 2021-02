Digisystem tem vagas abertas, com home office e salário de até R$ 14 mil

Em meio à alta de ofertas de vagas do setor de tecnologia, a Digisystem, empresa que oferece soluções em tecnologia, está com 46 novas vagas abertas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas os candidatos do Brasil inteiro podem se inscrever e trabalhar remotamente.

A empresa tem a expectativa de realizar 240 novas contratações no primeiro semestre de 2021, que ilustra como o setor tem crescido no país. Em São Paulo, as vagas cresceram 600%.

As vagas são:

Desenvolvedor React JS (júnior, pleno e sênior)

Analista BI

Desenvolvedor.net pleno (com PL/SQL)

Analista automação de testes (júnior, pleno e sênior)

Desenvolvedor Java

Analista de suporte e consultor Tasy (função que engloba módulo de implantação, relatórios, financeiro/contabilidade e cadastro)

As vagas deverão ser publicadas em breve na plataforma Kenoby, mas até lá os currículos podem ser enviados diretamente para o seguinte e-mail: guilherme.lins@digisystem.com.br.

Após a primeira seleção de currículos, o profissional será direcionado para a equipe de RH da Digisystem, que, em conjunto com a área técnica, realizará as entrevistas e a aplicação dos testes virtualmente.

Após aprovação dos candidatos, os trâmites da contratação continuam remotos. Apenas o exame médico será realizado presencialmente. Após a contratação, os treinamentos e imersões serão viabilizados através de ferramentas de colaboração.