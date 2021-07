Digio, Petlove e Qualicorp têm vagas de emprego; veja mais empresas

Juntas, as empresas Digio, Petlove e Qualicorp estão com mais de 300 vagas de emprego abertas para profissionais de diversas áreas.

Com foco em jovens, a Natura e Avon também estão com oportunidades disponíveis no programa Jovem Aprendiz. Veja abaixo mais detalhes abaixo.

Digio

O Digio, bantech de serviços financeiros do Bradesco e Banco do Brasil, está recrutando profissionais de diversas áreas como operações, tecnologia, cloud security, UX e UI.

São 33 vagas em posições de analista, especialista e coordenação.

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio creche, vale-alimentação, vale-refeição, cesta de Natal, previdência privada, Gympass, Licença Paternidade estendida, auxílio psicológico e nutricional por telemedicina e Programa de Participação nos Resultados.

Veja a lista completa de oportunidades neste link.

Quali abre 275 vagas

A Quali – administradora de planos de saúde – está com mais de 275 vagas para atuação no setor de Relacionamento com o Cliente para atuação em São Paulo. Os cargos disponíveis são para consultor, coordenador e agente de relacionamento. A área é responsável por todo o atendimento estratégico e humanizado dos clientes da Quali espalhados pelo Brasil.

Para se inscrever, acesse este link.

Petlove & Co

A plataforma de produtos e serviços para pets Petlove&Co está com 40 vagas abertas para trabalhar nas suas empresas.

A empresa busca profissionais de diferentes áreas, como dados, business intelligence e operacional, para atuar em sua sede, em São Paulo e também em Extrema (MG), no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Guará (DF).

Além da Petlove, o grupo Petlove&Co conta com a DogHero, maior empresa de serviços para pets da América Latina, que está com 3 vagas disponíveis na área de tecnologia (back-end e desenvolvimento em Android) para trabalho em São Paulo, com início em home office.

Vejas as oportunidades aqui e aqui.

Natura e Avon (Jovem Aprendiz)

A Natura e a Avon, que fazem parte do grupo Natura & Co, vão promover um processo seletivo 100% digital para contratação de jovens aprendizes.

O processo tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento integral de jovens por meio de um programa de capacitação que será implementado ao longo do contrato.

São mais de 190 oportunidades entre Natura e Avon oferecidas para diferentes perfis. Durante o processo, os participantes encontrarão um quiz em formato de jogo com o objetivo de conhecer o perfil de cada candidato, através de suas habilidades e competências.

Para participar, basta se cadastrar no link .