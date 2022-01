Mau humor e mal-humorado: aprenda a regra para não errar mais

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Muita gente ainda confunde a diferença entre “se” e “si”. O termo "se" é, na maioria das vezes, conjunção ou pronome:

"Se não ocorrer engarrafamento, irei a Brasília hoje."

"Após a sessão, os fiéis abraçaram-se."

Já o termo "si" é um dos pronomes oblíquos átonos. A regra para tais palavras é: sempre precedidos por preposição.

"Santana costumava falar bem de si mesmo."

"Cada um por si, e Deus para todos."

MAU HUMOR e MAL-HUMORADO

Não é novidade que a palavra MAU é oposta à palavra BOM:

“Lutar contra o mau humor é fundamental.”

“Ele estava sempre de bom humor.”

Além disso, BEM opõe-se a MAL.

Quem possui bom humor é uma pessoa bem-humorada. A formação do adjetivo é assim:

Ele estava sempre bem-humorado.

Aquele meu vizinho ficava mal-humorado, ao ouvir o latido.

As formações vocabulares com MAL- exigem hífen caso a palavra principal inicie-se por –vogal, -h, -l: mal-estar, mal-empregado, mal-humorado, mal-limpo.

Já as formações com BEM- exigem hífen caso a palavra principal inicie-se por –vogal, -h, -m e casos consolidados à parte: bem-estar, bem-humorado, bem-mandado, bem-vindo.

