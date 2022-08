Descubra o que pode garantir a sua vaga profissional

Você já pensou se capacitações realmente fazem a diferença para a contratação de profissionais em grandes empresas? Uma pesquisa realizada pela consultoria de gestão de pessoas Manpowergroup mostrou que a falta de mão de obra qualificada no Brasil atingiu a marca de 81% em 2022, o que representa um percentual 6% maior do que a média encontrada em uma análise global.

Segundo especialistas da consultoria, os altos valores da média são justificados pela velocidade com a qual se desenvolve a tecnologia, responsável por transformar o cenário profissional diariamente, com exigências de maior grau de preparo técnico e comportamental dos colaboradores em organizações de variados setores.

Em um espaço no qual materiais tecnológicos ganham espaço e se desenvolvem com agilidade, é importante ressaltar o valor das habilidades humanas no processo de capacitação. Uma pesquisa realizada pelo escritor best-seller e palestrante italiano Andrea Iorio, com 264 equipes de RH brasileiras, revelou que para 93% dos recrutadores candidatos com soft skills em dia superam aqueles que se garantem apenas no "conhecimento técnico". Apesar desse dado, 82% dos respondentes afirma ainda enxergar um gap entre habilidades comportamentais e hard skills em suas equipes.

A procura pelo aprimoramento de soft skills, em um cenário ideal, deve ser incentivada dentro das empresas, de acordo com a consultoria Robert Half. Contudo, parte desta procura pode surgir também dos próprios profissionais, por meio de cursos, workshops e palestras com foco no desenvolvimento de novas habilidades e no compartilhamento de insights sobre o mercado.

A fim de apoiar esse processo individual de busca por oportunidades de impulsionamento de carreira, a Academia do Universitário, em parceria com as universidades Estácio e Wyden, organizou o Dia do Estudante. Este evento 100% gratuito e online, que ocorrerá durante o dia 11/08, contará com palestrantes das empresas The Walt Disney Company, LinkedIn, TikTok, Vale e Nubank, com foco em ensinar sobre soft skills para universitários e pessoas em busca de receber destaque no cenário profissional.

Para entender sobre mais visões relacionadas à capacitações e descobrir os benefícios das soft skills, receba insights sobre o assunto e confira detalhes do tema no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".

