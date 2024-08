De jovem desconhecido a força imbatível da IA: como Sam Altman dominou o Vale do Silício?

Sam Altman é considerado um dos nomes mais respeitados e influentes no universo da tecnologia. Sua trajetória, porém, começou longe dos holofotes, mas sempre marcada por escolhas ousadas e uma missão quase inabalável de transformar o futuro da humanidade por meio da inovação tecnológica.

Mas como um jovem empreendedor, que começou do zero, se tornou uma força imbatível da inteligência artificial, liderando a OpenAI, uma das organizações mais revolucionárias do mundo? É essa história que a EXAME conta a seguir.

Dê o primeiro passo para transformar a sua carreira: inscreva-se aqui para acompanhar quatro aulas sobre inteligência artificial por apenas R$ 37

O início modesto e os primeiros passos no Vale do Silício

Nascido em Chicago, em 1985, e criado no Missouri, Sam Altman sempre foi fascinado por computadores. Desde cedo, demonstrou uma curiosidade insaciável pela tecnologia, ganhando seu primeiro computador aos 8 anos.

Essa paixão o levou a estudar ciência da computação na Universidade de Stanford, uma das mais prestigiadas instituições dos Estados Unidos. No entanto, em 2005, Altman tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida: abandonar a universidade para cofundar sua primeira startup, a Loopt.

Loopt foi uma das primeiras redes sociais baseadas em geolocalização, que permitia aos usuários compartilhar a localização com amigos em tempo real. A ideia chamou atenção da aceleradora Y Combinator, que financiou o projeto.

Quer alavancar sua carreira e ter salários mais competitivos? Aprenda aqui como incluir habilidades em inteligência artificial no currículo

Apesar do apoio inicial e do sucesso em levantar capital, a Loopt não conseguiu manter sua base de usuários. Em 2012, a empresa foi vendida por US$ 43 milhões – a venda foi considerada um sucesso moderado, mas não foi suficiente para garantir aos investidores algum retorno muito significativo​.

A visão de um futuro moldado pela IA: o surgimento da OpenAI

Em 2015, Altman deu um passo significativo em sua carreira: cofundar a OpenAI com Elon Musk e Greg Brockman. O objetivo era garantir que a inteligência artificial fosse desenvolvida de maneira segura e que seus benefícios pudessem ser compartilhados com toda a humanidade.

Nos primeiros anos, a organização funcionava como uma entidade sem fins lucrativos focada em pesquisa​. Mas, sob a liderança de Altman, a OpenAI rapidamente se destacou e, em 2019, atraiu um investimento de US$ 1 bilhão da Microsoft. Essa foi uma virada significativa em sua trajetória.

Sam Altman, CEO da OpenAI (à esquerda) e o CEO da Microsoft, Satya Nadella (Justin Sullivan/Getty Images)

Isso porque o aporte financeiro permitiu que a organização ampliasse suas operações e desenvolvesse tecnologias revolucionárias, como o GPT-3 e o DALL-E, que redefiniram o que era possível com inteligência artificial.

O desafio de liderar em tempos de transformação

Mas, em novembro de 2023, Altman enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira. Em uma reviravolta, Altman foi removido de seu cargo como CEO da OpenAI por um suposto "desalinhamento" com as expectativas do conselho. Essa decisão chocou a comunidade tecnológica e levou a uma reação em massa por parte dos funcionários, que exigiram sua reintegração ao cargo​.

A pressão dos funcionários e o apoio de parceiros importantes, como a Microsoft, resultaram em uma rápida mudança de curso. Apenas alguns dias depois de sua demissão, Altman foi convidado a retornar como CEO da OpenAI.

Acelere sua carreira com IA: participe do pré-MBA da EXAME e aprenda com os maiores especialistas do mercado. Inscreva-se aqui!

Essa crise não só testou a resiliência de Altman como líder, mas também solidificou sua posição como uma figura indispensável na condução do futuro da IA​. Hoje, Altman não é apenas um líder em tecnologia, mas também está moldando a maneira como a inteligência artificial será integrada à sociedade.

EXAME abre vagas para treinamento sobre IA

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a EXAME lançou o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento para quem deseja iniciar uma carreira em IA, mesmo sem experiência prévia.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37 (uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397).

EU QUERO ASSISTIR ÀS QUATRO AULAS VIRTUAIS SOBRE IA