De engenheiro a líder global: a trajetória que transformou a Microsoft e o conceito de liderança

Nadella não apenas se destacou como um executivo de sucesso, mas também como um líder que colocou as pessoas no centro da transformação digital. Ele iniciou sua carreira como engenheiro de software e sua principal marca não veio do código, mas da escuta.

Invista no seu desenvolvimento também: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

Ele trouxe para o centro da operação valores como empatia, diversidade e aprendizado contínuo. Ao promover uma liderança pautada no respeito e na escuta ativa, Nadella permitiu que as equipes ganhassem autonomia para criar, experimentar e errar.

Sob sua gestão, a Microsoft conseguiu lançar soluções como o Azure (uma plataforma de computação em nuvem que oferece vários serviços de infraestrutura) e ampliar sua presença em inteligência artificial.

A base do negócio se tornou empática

Com uma abordagem moderna e humana, ele reposicionou a marca Microsoft no mercado global, reforçando pilares como sustentabilidade, inclusão e tecnologia.

A cultura da empresa também passou por mudanças significativas quando ele eliminou práticas internas que promoviam uma forte competição entre times e incentivou um modelo de gestão baseado em confiança mútua.

Investiu em treinamentos, capacitação técnica e em processos decisórios descentralizados, que deram mais poder às equipes. Para ele, liderar é criar condições para que outros liderem.

Suas ações mostraram que a empatia pode ser um ativo estratégico em ambientes de alta performance. Esse estilo de liderança consolidou Satya Nadella como um dos nomes mais influentes da era digital, não por ser o mais técnico, mas por ser, acima de tudo, o mais humano.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Como ser um gestor a nível internacional?

E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO