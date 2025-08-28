Carreira

Ex-profissional de tênis aposta em campanha de marketing polêmica sobre emagrecimento

Com carisma e credibilidade, Serena dá novo tom ao marketing de um produto tão popular quanto polêmico

Serena Williams estrela campanha da Ro e fala pela primeira vez sobre uso de canetas emagrecedoras (Divulgação)

Luana Araujo
Redatora

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10h35.

Serena Williams acaba de ser garota-propaganda de uma ação publicitária para a marca RO, empresa de telemedicina que vende canetas emagrecedoras, entrando em um território de comunicação que mistura saúde e estilo de vida. 

Mais do que apenas um rosto famoso, Serena coloca sua trajetória de disciplina e superação a serviço de uma narrativa que conecta performance esportiva com bem-estar.

De ícone do esporte a porta-voz de um novo mercado

Serena deixa de ser apenas a atleta aposentada para assumir a posição de influenciadora cultural. O carisma, a credibilidade esportiva e a associação direta com saúde e corpo tornam sua presença um catalisador de confiança em um segmento ainda cercado de debates e desinformação.

Nos vídeos e peças promocionais, Serena explora sua imagem de força, resiliência e proximidade com o público feminino. O discurso não é apenas sobre emagrecimento, mas sobre autocuidado, bem-estar e qualidade de vida. 

Essa combinação de autoridade técnica como ex-atleta, autenticidade como figura pública que compartilha sua vida e narrativa inspiradora dá à campanha um alcance que ultrapassa a simples venda de produtos, gerando conversa cultural.

Quando o tempo e a causa ditam o ritmo, a relevância é imediata

A entrada de Serena nesse mercado acontece em um momento de ascenção global das canetas emagrecedoras, com debates intensos sobre saúde pública, regulação e acesso.

A campanha mostra como o tempo e a credibilidade podem transformar uma celebridade em agente de legitimação de um produto controverso. Mais do que uma peça de marketing, é um movimento que amplia a discussão sobre como marcas de saúde e bem-estar se comunicam com consumidores em escala global.

