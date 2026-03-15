Dá para viver de renda? Testamos um cálculo de aposentadoria com IA

A ideia de viver de renda, ou seja, pagar as despesas mensais apenas com os rendimentos de investimentos, é um objetivo comum entre pessoas que planejam independência financeira ou aposentadoria antecipada.

Para entender se isso é viável, a EXAME pediu ao ChatGPT que simulasse um cálculo simples de aposentadoria baseado em renda passiva.

A análise considera fatores como despesas mensais, taxa média de rendimento e valor acumulado necessário para manter o padrão de vida.

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1. O primeiro passo: definir o custo de vida

O cálculo começa com uma pergunta básica: quanto dinheiro é necessário por mês para manter o padrão de vida desejado?

Se uma pessoa precisa de R$5.000 mensais, por exemplo, esse valor se torna a referência para estimar quanto o patrimônio precisa render todos os meses.

2. A regra usada em muitas simulações

Uma referência comum em planejamentos financeiros é a chamada regra dos 4%. Ela sugere que, para viver de renda, uma pessoa poderia retirar cerca de 4% do patrimônio investido por ano sem esgotar o capital rapidamente.

Na prática, isso significa que o patrimônio precisa ser aproximadamente 25 vezes maior que o gasto anual.

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3. Exemplo prático de cálculo

Considerando uma despesa mensal de R$5.000, o gasto anual seria de R$60.000.

Seguindo a regra dos 4%, o patrimônio necessário seria próximo de:

R$1,5 milhão

Esse valor, investido de forma diversificada, poderia gerar renda aproximada suficiente para cobrir as despesas, dependendo das condições de mercado.

4. O tempo necessário para chegar lá

Outro ponto importante é o tempo de acumulação. Quanto mais cedo a pessoa começa a investir e quanto maior o valor aplicado regularmente, menor tende a ser o esforço necessário para atingir esse patrimônio.

A simulação mostra que investir mensalmente e reinvestir os rendimentos pode acelerar significativamente o crescimento do capital ao longo dos anos.

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5. O que pode mudar o resultado

Embora o cálculo ajude a visualizar um objetivo, ele depende de vários fatores, como:

taxa de rendimento dos investimentos

inflação ao longo dos anos

aumento ou redução do custo de vida

disciplina de investimento ao longo do tempo

Por isso, especialistas costumam tratar esse tipo de simulação como uma estimativa inicial, e não como uma garantia de renda futura.