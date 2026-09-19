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Jovens fizeram mais de 859 mil buscas por emprego em seis meses

Levantamento do BNE mostra que esse público também registrou 643 mil candidaturas no período

Carreira: São Paulo lidera candidaturas (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Carreira: São Paulo lidera candidaturas (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14h10.

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Jovens de 18 a 29 anos realizaram 859.895 buscas por vagas de emprego no Banco Nacional de Empregos (BNE) entre janeiro e junho deste ano. No mesmo período, foram registradas 643.231 candidaturas desse grupo na plataforma, que reúne oportunidades de empresas de todo o país.

Os números mostram a movimentação de jovens em busca de uma colocação no mercado de trabalho, seja para ingressar na vida profissional ou encontrar novas oportunidades.

Paraná lidera buscas; São Paulo concentra candidaturas

Entre os estados, o Paraná teve o maior número de pesquisas feitas por jovens de 18 a 29 anos, com 175.591 buscas. São Paulo aparece em seguida, com 94.024, à frente de Minas Gerais (67.474), Rio de Janeiro (66.705) e Bahia (61.866).

Santa Catarina, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Sul e Ceará completam a lista dos dez estados com mais buscas realizadas pelo público nessa faixa etária.

Quando o indicador considerado são as candidaturas, São Paulo passa para a primeira posição, com 161.281 registros. O Paraná fica em segundo, com 92.344, seguido por Rio de Janeiro (54.343), Minas Gerais (44.477) e Santa Catarina (44.176).

Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará completam o ranking dos dez estados com maior número de candidaturas.

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