Contabilizei tem mais de 170 vagas abertas

A Contabilizei, startup de contabilidade, está com mais de 170 vagas abertas em diversas áreas como tecnologia, setor contábil e tributário, gestão de pessoas, comunicação e marketing, entre outras. Com mais de 30.000 clientes, a startup segue em amplo crescimento e busca também líderes para os setores de criação e desenvolvimento com foco em estratégias e soluções tecnológicas.

O trabalho é remoto, por isso, candidatos de todo o Brasil podem participar do processo seletivo. Para acesso às vagas disponíveis acesse o site.