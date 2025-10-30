‘Conhecimento a gente não divide, multiplica’, diz empresários

Num momento em que o RH brasileiro é chamado a sair do operacional e assumir papel estratégico, a startup WeConsultHR estreia no Brasil, nesta quarta-feira, 29, como um hub que oferece curadoria, integra e adapta soluções globais de gestão de pessoas à realidade de cada organização.

“Conhecimento não se divide, se multiplica. Queremos ser ponte entre o que há de melhor no mundo e a necessidade local”, afirma Thatiana Emerich, COO da WeConsultHR

Executiva com mais de 25 anos de carreira global em RH, Thatiana já liderou times em 72 países e foi VP global da Michael Page. Ao lado dela está Wanderley Emerich, com quase quatro décadas de experiência no mercado financeiro e de seguros, incluindo projetos de microproteção social na África.

“Segurança não é só física, é também psicológica. Integrar essa dimensão à gestão de riscos reduz erros, melhora decisões e gera produtividade sustentável”, diz Wanderley Emerich, CEO da WeConsultHR.

A statup WeConsultHR realizou nesta quarta-feira, 29, um evento de lançamento em São Paulo que contou com diferentes executivos e palestrantes, como Scott Chambers, britânico e especialista em segurança psicológica, e Roberto Funari, conselheiro e ex-CEO da Alpargatas.

O timing certo: Brasil vive virada regulatória e cultural

A leitura de cenário é precisa. De um lado, o país enfrenta altos índices de ansiedade e depressão; de outro, entra em vigor a nova NR-1, que amplia a responsabilidade das empresas sobre a saúde mental e a segurança psicológica.

Para Thatiana, o momento pede ação baseada em dados. “Os sinais de insegurança psicológica são silenciosos e nocivos: medo de errar, omissão, retraimento e microgestão. É preciso medir e agir com base em evidências.”

A principal ferramenta do hub é o Fearless Organization Scan, desenvolvido por Amy Edmondson (Harvard) — agora com representação oficial no Brasil e na América Latina. O diagnóstico avalia quatro dimensões: diversidade e inclusão, disposição para ajudar, relação com riscos e escuta ativa, com benchmark global e planos de ação práticos.

Portfólio global, impacto local

O hub estreia com sete frentes e a promessa de evoluir o portfólio continuamente, trocando ou incorporando métodos conforme evidências e contexto.

“Mudar cultura é prioridade para 90% das empresas, mas menos de 20% se sentem preparadas. Nosso papel é acelerar essa travessia com ciência, dados e ferramentas que funcionam”, afirma Wanderley.

Expansão e propósito

A operação começa no Brasil, com foco em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e já nasce com planos de expansão para a América Latina.

“Quero retribuir ao meu país. A NR-1 cria um vetor regulatório inédito, e as empresas buscam soluções reais para cuidar da saúde mental”, diz Thatiana, que reforça que o investimento foi 100% próprio.

O objetivo é transformar conhecimento global em impacto mensurável. A WeConsultHR quer ajudar organizações a alinhar cultura e estratégia, capacitar líderes e construir ambientes seguros e produtivos, com dados que comprovem ganhos em inovação, engajamento e retenção.

A nova economia do talento

Na visão dos executivos, o mundo vive a Nova Economia do Talento — um cenário em que propósito, segurança psicológica, flexibilidade e aprendizado contínuo deixaram de ser diferenciais para se tornarem condições de performance.

“Performance e bem-estar são interdependentes. Ambientes seguros geram inovação e resultados sustentáveis”, afirma Thatiana.

Para eles, o desafio das empresas está em equilibrar confiança e desafio, criando culturas onde as pessoas se sintam respeitadas e, ao mesmo tempo, estimuladas a crescer.

Valores compartilhados e legado

Por trás do CNPJ, há uma história de valores pessoais e propósito social. Thatiana atua como conselheira e voluntária em uma fundação internacional voltada à saúde mental.

Wanderley, que admite ter sido um “detrator silencioso” do RH no passado, diz ter mudado ao perceber que “cuidar de gente é cuidar do resultado”.

“O negócio só prospera quando as pessoas prosperam junto. Se o mercado associar a WeConsultHR a um movimento que elevou o padrão da gestão de pessoas no Brasil, nossa missão será cumprida”, diz Wanderley.