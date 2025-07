Conheça a Make, plataforma que automatiza tarefas para te ajudar no dia a dia

A rotina no marketing pode parecer uma eterna lista de tarefas: subir post, responder comentário, atualizar planilha, disparar e-mail, organizar briefing e criar arte. Tudo isso se repete, todos os dias.

E se você pudesse automatizar parte desse processo, mesmo sem saber programar ou mexer com códigos complexos?

A Make é uma plataforma que conecta diferentes ferramentas e cria fluxos automáticos de ações, como: “quando eu postar no Instagram, salva esse post no Google Drive” ou “quando eu receber um formulário, envia uma mensagem automática no Slack”.

O usuário cria os fluxos com blocos visuais, no estilo arrasta e solta, e a plataforma executa as tarefas.

Como a Make funciona na prática

A Make funciona com cenários: define um gatilho (algo que acontece) e uma série de ações automáticas que devem ser feitas em seguida.

Exemplo simples:

Gatilho: alguém preenche um formulário no Typeform

Ações: salva os dados no Google Sheets, depois envia um e-mail de agradecimento e avise seu time no Discord

Isso tudo acontece sem tocar em nada.

Ela se conecta com centenas de ferramentas que já usamos no dia a dia, como:

Instagram, TikTok, YouTube

Google Sheets, Gmail, Notion, Slack

Facebook Ads, Mailchimp, HubSpot

Trello, Calendly, Zapier, entre outros

Como aplicar no marketing de forma simples

A Make é especialmente útil para quem lida com produção de conteúdo em escala ou atendimento simultâneo em múltiplos canais. Aqui vão algumas ideias para usar:



Salvar conteúdos automaticamente: publique algo no Instagram e armazene a legenda + imagem em um banco de ideias no Notion ou Google Drive

Organizar feedbacks de cliente: toda vez que alguém responder um formulário, o feedback vai direto para um painel no Trello

Criar alertas de interação: quando um post bater certo número de curtidas ou comentários, você recebe um aviso (ótimo para impulsionar na hora certa)

Distribuir leads em tempo real: novos cadastros no site são automaticamente enviados para o CRM + WhatsApp de vendas

Com isso, você economiza tempo, padroniza processos e foca no que realmente importa: criar estratégias de valor.

