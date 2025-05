Conheça esse simples exercício que promete acabar com o estresse no tempo recorde de cinco minutos

Em meio a reuniões, decisões estratégicas e pressões constantes, um novo estudo publicado no The Journal of Environmental Psychology e divulgado pela Inc Magazine revela uma técnica simples, mas poderosa, que pode ajudar líderes a manter o equilíbrio emocional: visualizar mentalmente a natureza por apenas cinco minutos.

Para líderes que lidam com ambientes de alta pressão, a habilidade de se regular emocionalmente pode ser essencial.

Estresse em alta? Natureza como antídoto rápido

Segundo o estudo, bastam cinco minutos de silêncio para simular os efeitos calmantes de uma caminhada ao ar livre. Durante o experimento, 50 estudantes universitários foram expostos a uma tarefa estressante.

Em seguida, um grupo foi instruído a imaginar palavras associadas a ambientes urbanos, enquanto outro visualizou palavras relacionadas à natureza, como “montanha” e “flor”.

O grupo que visualizou a natureza apresentou uma redução significativa nos batimentos cardíacos e relatou sensação de alívio e relaxamento. Ou seja, mesmo sem sair do lugar, a “viagem mental” foi suficiente para acionar respostas fisiológicas ligadas ao bem-estar.

Ferramenta emocional para a liderança moderna

Essa evidência científica pode ter implicações diretas na rotina de executivos e gestores. A capacidade de controlar o estresse diante de uma reunião de alto risco, por exemplo, ou de se recompor emocionalmente após uma conversa tensa, pode ser a diferença entre decisões eficazes e reações impulsivas.

A técnica de visualização surge como uma ferramenta acessível e eficiente para ampliar a inteligência emocional — atributo cada vez mais valorizado em posições de liderança.

O estresse, quando não controlado, afeta diretamente a performance profissional, a clareza na tomada de decisão e a capacidade de liderar equipes com empatia e foco. Em um mercado onde a resiliência emocional é tão crucial quanto a competência técnica, métodos como esse oferecem um diferencial competitivo que vai além das hard skills.

Do ponto de vista prático, a implementação dessa ferramenta exige apenas familiaridade com ambientes naturais — o suficiente para que o cérebro consiga evocá-los. E quanto mais frequente for a prática, maior o domínio sobre a técnica.

Com os desafios cada vez mais complexos da liderança moderna, a adoção de estratégias que ampliem a capacidade de foco, empatia e estabilidade emocional se torna não só desejável, mas estratégica.

