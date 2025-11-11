Conheça a startup de IA que ajuda a programar apps e sites já projeta US$ 1 bilhão em receita

A startup americana Replit está vivendo uma escalada rara no setor de tecnologia. Criada no Vale do Silício para facilitar a vida de desenvolvedores, a plataforma usa inteligência artificial para ajudar usuários a programar sites e aplicativos. As informações foram retiradas de Business Insider.

Hoje, a empresa gera cerca de US$ 240 milhões por ano. Mas a meta de Amjad Masad, CEO e fundador da Replit, é ainda mais ousada: atrair 1 bilhão de desenvolvedores para a plataforma.

Parte do salto recente aconteceu após o lançamento de um agente de codificação com IA, que impulsionou as vendas e levou a receita anualizada para US$ 150 milhões já em setembro de 2025.

Com mais de 40 milhões de usuários no total, a Replit tem atualmente 150 mil clientes pagantes.

A receita média por usuário triplicou em um ano, puxada por contratos com empresas como Duolingo e Zillow.

Para o CEO, a plataforma está substituindo soluções de no-code e low-code que, apesar de prometerem agilidade, acabavam travando times de tecnologia.

“Elas oferecem ganhos iniciais, mas muitas vezes acabam desacelerando as empresas”, disse Masad ao Business Insider.

A margem de lucro, por enquanto, ainda é um desafio. Ele afirma que, com a queda nos custos da tecnologia de IA, a tendência é tornar o serviço mais acessível também para consumidores.

A ascensão da Replit mostra como a inteligência artificial vem se consolidando como a nova base para o desenvolvimento de software.

Cada vez mais startups estão priorizando plataformas de IA como Replit, OpenAI e Vercel, recorrendo a serviços tradicionais de nuvem apenas em etapas posteriores.

Outra empresa do setor, a Cursor, afirmou ter multiplicado por cinco sua receita anual para US$ 500 milhões em menos de seis meses.

A projeção da Replit e da Cursor indicam uma mudança de base: ferramentas de IA estão se tornando padrão no desenvolvimento de software.

