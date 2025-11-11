Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Amazon perde startups de alto crescimento por falha em detectar nova geração de empreendedores de IA

Crescimento de empresas fundadas por uma só pessoa e sem apoio de investidores desafia modelo da AWS, que agora busca nova estratégia para não perder espaço no mercado de nuvem dominado por inteligência artificial.

Amazon Web Services (AWS) é a divisão de computação em nuvem da gigante varejista (Noah Berger / Amazon/Divulgação)

Amazon Web Services (AWS) é a divisão de computação em nuvem da gigante varejista (Noah Berger / Amazon/Divulgação)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09h01.

A Amazon enfrenta um desafio estratégico para manter sua liderança no mercado de nuvem alimentado por IA: sua divisão de serviços em nuvem, a AWS, tem dificuldade em identificar startups promissoras que fogem dos padrões tradicionais. As informações foram retiradas de Business Insider.

O risco é estratégico: essas startups, embora pareçam pequenas, podem se tornar grandes consumidoras de serviços de nuvem em pouco tempo.

O alerta veio após casos como o da SurgeAI, que alcançou US$ 1 bilhão em receita sem financiamento externo, e da Base44, criada por um único fundador e adquirida pela Wix por US$ 80 milhões.

A AWS construiu sua liderança justamente ao identificar startups antes da concorrência e apoiá-las desde o início.

Mas com a IA, esse modelo mudou. Agora, é possível criar produtos sofisticados com poucos recursos, equipe mínima e sem rodadas de investimento, o que exige uma nova lógica de prospecção.

O documento recebido com exclusividade pelo Business Insider classifica esse novo perfil de empreendedores como um “ponto cego” que coloca em risco a participação da AWS no mercado.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

O CEO da OpenAI, Sam Altman, chegou a prever o surgimento de empresas bilionárias formadas por uma só pessoa, cenário já visível no ecossistema atual.

Apesar de negar a perda de oportunidades, a AWS reconhece internamente a necessidade de mudança.

A empresa pretende complementar seu modelo atual com uma abordagem mais baseada em dados para identificar negócios de alto potencial ainda em estágios iniciais.

A disputa por espaço na nuvem está mudando.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Startups estão investindo menos em armazenamento e mais em GPUs, modelos de IA e ferramentas de inferência. Nessas áreas, nenhum provedor domina com folga e perder o timing pode custar caro.

Para profissionais de tecnologia e negócios, a lição é objetiva: entender os movimentos da IA e dominar suas aplicações não é mais opcional.

Essa habilidade está moldando novos mercados, gerando empresas de alto impacto e exigindo das grandes corporações uma adaptação rápida, sob o risco de serem deixadas para trás.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

   QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Conheça a startup de IA que ajuda a programar apps e sites já projeta US$ 1 bilhão em receita

De vilã da lição de casa a aliada oficial: OpenAI assume papel direto na educação global

Carreira no pós-IA: onde estão as novas oportunidades?

Aprenda os cinco estilos de gestão que transformam conflito em respeito e engajamento

Mais na Exame

Brasil

'Enem dos concursos': quando será divulgado o resultado do CNU 2025?

Carreira

Conheça a startup de IA que ajuda a programar apps e sites já projeta US$ 1 bilhão em receita

Economia

Ata do Copom: BC deve continuar com cautela e manter juros a 15%

Mercados

Lucro da Porto cresce 13%, para R$ 832 milhões, no 3º trimestre