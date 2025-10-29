Conheça a mudança que começa quando o líder deixa de “saber” e começa a “perguntar”

Em tempos de crise e incerteza, bons líderes não se destacam por terem todas as respostas, mas por saberem fazer as perguntas certas.

Questionar com curiosidade e abertura inspira colaboração, desperta novas ideias e ajuda a construir relações de confiança genuínas. Os dados foram retirados do site Harvard Business Review.

Por que líderes devem aprender a perguntar melhor

Durante décadas, muitos líderes acreditaram que sua função era oferecer soluções rápidas e certeiras. Mas, segundo John Hagel III, executivo e pesquisador do Vale do Silício e fundador do Center for the Edge da Deloitte, essa postura pode gerar o efeito oposto de enfraquecer a confiança.

Fingir ter todas as respostas em um mundo instável transmite a impressão de desconexão ou arrogância.

Por outro lado, admitir que não se sabe tudo e pedir ajuda demonstra vulnerabilidade e reforça a credibilidade. Pesquisas mostram que líderes que se abrem ao diálogo são vistos como mais confiáveis e humanos, o que favorece a inovação e o engajamento das equipes.

Faça perguntas amplas e inspiradoras

Nem toda pergunta é boa. Perguntas que pressionam ou cobram resultados imediatos, como “por que a produtividade não aumentou?”, tendem a gerar medo e defensividade. Já perguntas amplas e exploratórias convidam à reflexão coletiva e estimulam o pensamento criativo.

Exemplos de perguntas poderosas que inspiram inovação

O que podemos fazer de forma totalmente nova para gerar mais valor?

Quais necessidades emergentes dos clientes ainda não estamos atendendo?

Como poderíamos usar novas tecnologias para transformar nosso modelo de negócio?

De que forma podemos personalizar nossos serviços para cada cliente?

Como podemos desenvolver redes de fornecimento mais flexíveis diante de imprevistos?

De que maneira podemos usar dados e sensores para entender melhor nossos clientes e gerar mais confiança?

Essas perguntas demonstram ambição e visão de futuro. Além de envolver as equipes, reforçam o compromisso do líder com o aprendizado e o progresso.

Envolva outras pessoas no processo

Boas perguntas ganham força quando são compartilhadas. Hagel recomenda que líderes não as guardem para reuniões fechadas, mas que as divulguem amplamente, para colaboradores, parceiros e até clientes.

Um exemplo marcante vem da Domino’s Pizza, que há cerca de uma década reconheceu publicamente que a qualidade de seus produtos não agradava aos consumidores. Em vez de esconder o problema, a empresa pediu sugestões diretamente ao público.

O resultado foi uma grande quantidade de ideias e uma melhora real no produto, além de um ganho de confiança e transparência junto aos clientes.

Transforme perguntas em cultura organizacional

Ao adotar o hábito de perguntar, os líderes criam um ambiente de aprendizado contínuo. Questionar promove colaboração, redução da ansiedade e foco em soluções. Além disso, quando as pessoas veem que suas contribuições são valorizadas, passam a se sentir mais engajadas e criativas.

Essa prática também estimula a exploração gradual, em que pequenas ações e experimentos geram aprendizados rápidos e constroem confiança no processo. À medida que surgem respostas e resultados, eles devem ser compartilhados, mesmo que ainda sejam parciais, fortalecendo o senso de avanço coletivo.

Líderes que fazem perguntas inspiradoras e abertas conseguem identificar novas oportunidades, enfrentar desafios inesperados e, acima de tudo, cultivar culturas que aprendem e evoluem continuamente.

