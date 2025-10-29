Carreira

Errou como líder? Veja como reconstruir a confiança da sua equipe sem pegar ‘atalhos’

Reconquistar a confiança exige mais do que desculpas, requer responsabilidade, empatia e consistência

Shot of young businessman and businesswoman standing back to back against a grey studio background ( LaylaBird/Getty Images)

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18h09.

A confiança é o alicerce de qualquer equipe de alta performance. É ela que sustenta a colaboração, estimula a inovação e mantém os times unidos diante das dificuldades.

Mas quando a confiança se quebra, é preciso mais do que um simples pedido de desculpas para reconstruí-la. Os dados foram retirados do site David Burkus.

Por que muitos líderes erram ao tentar reconstruir a confiança

Segundo o psicólogo organizacional e autor David Burkus, a maioria dos líderes acredita que um “sinto muito” sincero é suficiente para consertar a relação com o time. No entanto, confiar novamente em um líder depende menos de palavras e mais de comportamentos repetidos e coerentes.

Burkus explica que quando um líder rompe a confiança, ele quebra também o que chama de “ciclo da confiança”, um laço emocional baseado em expectativa, ação e consistência. Esse ciclo só se restabelece quando o líder demonstra, de forma contínua, que o aprendizado se transformou em mudança real.

Pesquisas do neurocientista Paul Zak mostram que funcionários em ambientes de alta confiança relatam 74% menos estresse e 50% mais produtividade. Ou seja, a confiança é um fator mensurável que impacta diretamente o desempenho e a retenção de talentos.

O que realmente reconstrói a confiança

Burkus propõe quatro etapas fundamentais para restaurar a confiança de forma genuína.

1. Assuma o erro e o impacto que ele causou

Reconheça publicamente o que aconteceu, sem minimizar ou justificar. Mostre que entende o efeito emocional e prático do erro sobre a equipe. A clareza e a transparência fortalecem a credibilidade do pedido de desculpas.

2. Envolva a equipe na solução

Dizer “vou melhorar” não é suficiente. É preciso agir com transparência e convidar o time a participar da reconstrução.

Peça opiniões, reveja processos e discuta medidas que evitem novos erros. A co-criação da solução aumenta o comprometimento coletivo.

3. Mostre que você está mudando

As ações futuras devem provar que o aprendizado se tornou comportamento real.

Se antes você tomou decisões sem ouvir o time, agora envolva-o nas próximas. As pessoas precisam ver a mudança acontecendo nas situações que antes geraram o problema.

4. Seja consistente todos os dias

A confiança é reconstruída aos poucos. Pequenas atitudes diárias, como cumprir promessas, agir com integridade e manter a coerência, mostram que a mudança é duradoura. Quando a constância se mantém, o “ciclo da confiança” começa a girar novamente.

