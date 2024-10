Concurso público: Correios anunciam prova para 15 de dezembro

Os Correios anunciaram nesta quinta-feira, 3, que as provas do novo concurso com 3.468 vagas serão realizadas em 15 de dezembro.

Os editais estão em fase final de revisão e devem ser publicados pela banca organizadora, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Captação, na próxima quarta-feira, 9

Ainda não há data para a abertura das inscrições, mas elas deverão ser feitas neste link.

Detalhes das vagas

Do total de vagas, 3.099 serão para o cargo de agente de Correios, com exigência de ensino médio, e 369 para o de analista de Correios, com nível superior.

Os salários oferecidos são de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente.

O concurso deve destinar 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas

Os candidatos vão fazer provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. O cargo de analista terá uma prova discursiva com redação.

O primeiro concurso em 13 anos A realização do concurso dos Correios foi decidida após um acordo entre a estatal e as federações representativas de empregados durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho.

O último concurso em âmbito nacional realizado pela estatal foi em 2011, quando mais de 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para 9.190 vagas de nível médio e superior.

Concurso em andamento

Já provas do concurso dos Correios para vagas na área de medicina e segurança do trabalho serão aplicadas em 13 de outubro. O Instituto Americano de Desenvolvimento é o responsável pelo exame. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de novembro.

Concursos de outubro

O mês de outubro será marcado por concursos para as carreiras jurídicas (Polícia – Delegada(o), Defensoria, Advocacia, Magistratura e Ministério Público), segundo Renato Borelli, coordenador das Carreiras Jurídicas, Magistratura e Ministério Público do Gran Concursos. Para a Magistratura, o principal foco é a aprovação no ENAM (Exame Nacional da Magistratura), que agora é requisito obrigatório para quem deseja prestar concurso para juiz