Lista de concursos em outubro: veja as mais de 7 mil vagas de empregos no setor público

O mês de outubro será marcado por concursos para as carreiras jurídicas (Polícia – Delegada(o), Defensoria, Advocacia, Magistratura e Ministério Público), segundo Renato Borelli, coordenador das Carreiras Jurídicas, Magistratura e Ministério Público do Gran Concursos. Para a Magistratura, o principal foco é a aprovação no ENAM (Exame Nacional da Magistratura), que agora é requisito obrigatório para quem deseja prestar concurso para juiz.

Para quem irá começar a estudar para esses concursos, Borelli traz como dicas gerais que o candidato se atente quanto à comprovação da atividade jurídica, que diversos concursos exigem. “Para a Magistratura, por exemplo, a atividade jurídica deve ser comprovada no tempo da inscrição definitiva, devendo-se demonstrar o exercício de, no mínimo, três anos de atividade”, diz.

O coordenador da Gran Concursos lembra que a prática forense deve ser realizada após a colação de grau no curso de Direito e deve ter sido completada quando o candidato está na fase de inscrição definitiva e não na data da posse, como ocorre com outros certames.

“Para a preparação específica, sugiro que o candidato faça o maior número de questões possíveis, dando maior ênfase àquelas das bancas que já tenham sido contratadas. Considero, até hoje, que o melhor método de preparação é por meio da resolução de questões”, afirma Borelli.

O que esperar nos próximos meses?

Para os próximos meses, há uma grande expectativa sobre os editais do concurso para a Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que recentemente divulgou a contratação da banca FGV e Defensoria Pública da União, afirma Borelli.

“Para o TRF5, a remuneração atual de um Juiz Federal Substituto é superior a R$ 35 mil e vale a pena lembrar que o último concurso foi realizado em 2016”, diz.

O concurso da DPU, por sua vez, está com a vigência encerrada. Portanto, um novo edital pode ser lançado e informações extraoficiais indicam que há reserva orçamentária para a realização do próximo concurso em 2025.

Outro ponto importante é que no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2025), publicado pelo Governo Federal, consta previsão de provimento e criação de cargos. O último concurso ofertou 25 vagas imediatas mais oportunidades de preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Defensor Público Federal de Segunda Categoria da carreira. A remuneração de um Defensor Público da União, em início de carreira, é próxima a R$ 30 mil.

Borelli reforça que apesar de muitas vagas, quem deseja ingressar no mundo dos concursos precisa se preparar para uma tarefa árdua e cansativa. “Mas como diz Matt Biondi, ‘a perseverança pode transformar o fracasso em uma conquista extraordinária’”.

Veja os concursos públicos abertos neste mês:

NORTE

Concurso IFAP

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – AP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundatec

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Tecnologia da informação, administrativa, contabilidade, saúde e educação

Lotação: Amapá – AP

Número de vagas: 37 vagas

Remuneração: R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92

Inscrições: 18/09/2024 a 17/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 110,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Câmara Macapá AP

Câmara Municipal de Macapá

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IDIB

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico, tecnólogo e superior

Carreiras: Diversas

Lotação: Macapá – AP

Número de vagas: 54 vagas + 20 CR

Remuneração: R$ 2.300,00 até R$ 4.500,00

Inscrições: 29/07/2024 a 07/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 110,00 a R$ 140,00

Data da prova objetiva: 24/11/2024

Concurso Manaus AM

Câmara de Manaus – AM

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Acesso

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Diversas

Lotação: Manaus, Amazonas – AM

Número de vagas: 73 vagas

Remuneração: Até R$ 22 mil

Inscrições: Até 09/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 94,00 a R$ 220,00

Data da prova objetiva: 20/10/2024 e 17/11/2024

Concurso PGM Cacoal RO

Prefeitura Municipal de Cacoal RO

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulplan

Cargos: Procurador Jurídico

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: Cacoal, Rondônia

Número de vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 6.050,00

Inscrições: 14/08/2024 a 09/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 79,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso UFRR

Universidade Federal de Roraima – RR

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Diversas

Lotação: Roraima – RR

Número de vagas: 12 vagas

Remuneração: R$ 4.500,00

Inscrições: Até 23/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: 02/02/2025

Concurso Guarda Rorainópolis RR

Prefeitura Municipal de Rorainópolis RR

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Ajuri

Cargos: Guarda Municipal

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Rorainópolis, Roraima

Número de vagas: 20 vagas imediatas + 20 de cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.421,00

Inscrições: 11/09/2024 a 31/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 125,00

Data da prova objetiva: 08/12/2024

NORDESTE

Concurso Matriz de Camaragibe AL

Prefeitura Matriz de Camaragibe AL

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: ADM&TEC

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, GCM, tecnologia da informação, educação, enfermagem, serviço social, saúde, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia, nutrição

Lotação: Alagoas

Número de vagas: 492

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 8.354,00

Inscrições: 03/09/2024 a 21/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso SEC BA

Secretaria da Educação do Estado da Bahia – BA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fenaz do Pará

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Educação

Lotação: Bahia – BA

Número de vagas: 1.624 vagas temporárias

Remuneração: R$ 1.092,11 a R$ 1.130,23

Inscrições: 12/09/2024 a 02/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso Eunápolis BA

Prefeitura Municipal de Eunápolis BA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: MSM

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, enfermagem, saúde, contabilidade, arquitetura, serviço social, engenharia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia

Lotação: Eunápolis, Minas Gerais

Número de vagas: 407 vagas

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 4.562,42

Inscrições: 24/09/2024 a 14/10/2024

Taxa de inscrição:

R$ 162,00 para nível superior

R$ 128,00 para níveis técnico e médio

R$ 72,00 para nível fundamental (completo e incompleto)

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso Pojuca BA

Prefeitura Municipal de Pojuca BA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Objetiva

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico e médio

Carreiras: Administrativa, contabilidade, tecnologia da informação

Lotação: Pojuca, Bahia

Número de vagas: 8 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.493,16 a R$ 7.377,08

Inscrições: 16/09/2024 a 16/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 140,00

Data da prova objetiva: 24/11/2024

Concurso GCM Tamboril CE

Prefeitura Municipal de Tamboril CE

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Consulpam

Cargos: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Tamboril, Ceará

Número de vagas: 22 vagas + 10 cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.412,00 + benefícios

Inscrições: 09/09/2024 a 09/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Edital Adagri CE

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Idecan

Cargos: Diversos

Escolaridade: Médio, técnico e superior

Carreiras: Agropecuária

Lotação: Ceará

Número de vagas: 120 + 360 cadastro reserva

Remuneração: R$ 4.060,00 a R$ 11.304,67

Inscrições: 20/09/2024 a 29/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 120,00 a R$ 160,00

Data da prova objetiva: 12/01/2025

Concurso GCM Santa Quitéria

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria CE

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Consulpam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Santa Quitéria, Ceará

Número de vagas: 12 vagas + 60 de cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.412,00

Inscrições: 09/09/2024 a 30/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 12/01/2025

Concurso Guarda Poção de Pedras MA

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras MA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto JK

Cargos: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Poção de Pedras, Maranhão

Número de vagas: 4 vagas

Remuneração: R$ 2.000,00

Inscrições: 27/09/2024 a 25/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 83,50

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso Fundação PB Saúde

Fundação Paraibana de Gestão em Saúde

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Idecan

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível básico, médio e superior

Carreiras: Diversas

Lotação: Paraíba – PB

Número de vagas: 1.410 imediatas + 3.115 cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.698,00 a R$ 12.000,00

Inscrições: 11/09/2024 a 10/10/2024

Taxa de inscrição:

R$ 80,00 (nível básico)

R$ 120,00 (nível médio/técnico)

R$ 180,00 (nível superior)

R$ 250,00 (nível superior/médico)

Data da prova objetiva: 15/12/2024

Concurso SMS João Pessoa PB

Prefeitura Municipal de João Pessoa PB

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto IDECAN

Cargos: Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE)

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Saúde

Lotação: João Pessoa, Paraíba

Número de vagas: 432 vagas

Remuneração: R$ 2.424,00

Inscrições: 12/08/2024 a 07/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Edital TJ PE Cartórios

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Provimento ou remoção

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Cartórios

Lotação: Pernambuco

Número de vagas: 147 serventias

Remuneração: Não informado

Inscrições: 26/09/2024 a 25/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 360,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso TCE PI

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Auditor de Controle Externo

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tecnologia da Informação, Engenharia e outras

Lotação: Piauí – PI

Número de vagas: 12 vagas

Remuneração: R$ 17.642,47

Inscrições: 19/08/2024 a 17/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: 12/01/2025

Concurso São João do Piauí PI

Prefeitura São João do Piauí PI

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, arquitetura, educação, contabilidade, fiscal, engenharia, segurança pública

Lotação: Piauí

Número de vagas: 78 + 89 cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.491,62 a R$ 4.614,76

Inscrições: 06/09/2024 a 04/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 100,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Edital CRM PI

Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto ACESS

Cargos: Agente fiscal e médico fiscal

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Piauí

Número de vagas: 102

Remuneração: R$ 2.000,44 a R$ 8.546,85

Inscrições: 29/07/2024 a 10/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 45,00 a R$ 65,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Edital TRT SE

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas

Cargos: Técnico Judiciário e Analista Judiciário

Escolaridade: Níveis técnico e superior

Carreiras: Administrativo, Jurídico, TI, Saúde

Lotação: Sergipe

Número de vagas: 25 + cadastro reserva

Remuneração: R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

Inscrições: 23/09/2024 a 17/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00 a R$ 110,00

Data da prova objetiva: 15/12/2024

Concurso SEMED Aracaju SE

Prefeitura Municipal de Aracaju SE

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Professor

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Educação

Lotação: Sergipe

Número de vagas: 425 vagas

Remuneração: R$ 3.006,35

Inscrições: 20/09/2024 a 21/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 74,60

Data da prova objetiva: 22/12/2024

Concurso CFN

Conselho Federal de Nutrição

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa, jurídica, contabilidade, saúde e tecnologia da informação

Lotação: Brasília, Distrito Federal/DF

Número de vagas: 379 vagas

Remuneração: R$ 3.908,15 a R$ 8.124,76

Inscrições: 02/09/2024 a 08/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 57,00 a R$ 69,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso CFP

Conselho Federal de Psicologia

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Analista e Técnico

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Brasília, DF

Número de vagas: 335 (27 vagas + CR 308)

Remuneração: De R$ 6.415,35 a R$ 11.372,52

Inscrições: De 02/09/2024 a 09/10/2024

Taxa de inscrição: De R$ 60,00 a R$ 65,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Dataprev

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Administrativa e demais

Lotação: Nacional

Número de vagas: 236 vagas + 1909 CR

Remuneração: De R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62

Inscrições: De 06/09/2024 a 03/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 (nível médio), R$ 100,00 (nível superior)

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso CFM

Conselho Federal de Medicina

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES

Cargos: 120

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Nacional

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 9.841,62 a R$ 16.593,06

Inscrições: 04/09/2024 a 06/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00 a R$ 70,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso TCDF 2024

Tribunal de Contas do Distrito Federal - DF

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Auditor de Controle Externo e Procurador do Ministério Público

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Controle, jurídica, Tecnologia da Informação e outras

Lotação: Distrito Federal – DF

Número de vagas: 8 vagas

Remuneração: De R$ 21.183,51 a R$ 37.731,80

Inscrições:

Auditor: 13/09 a 02/10/2024

Procurador: 20/09 a 21/10/2024

Taxa de inscrição:

Auditor: R$ 161,17

Procurador: R$ 382,73

Data da prova objetiva:

Auditor: 17/11/2024

Procurador: 15/12/2024

Concurso CREF DF

Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Analista de Fiscalização e Orientação

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Distrito Federal

Número de vagas: 45 vagas

Remuneração: Inicial de R$ 4.700,00

Inscrições: De 02/09/2024 a 09/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso Câmara de Rio Quente GO

Câmara Municipal de Rio Quente GO

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, controle

Lotação: Rio Quente, Goiás

Número de vagas: 04 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.824,84 a R$ 4.797,81

Inscrições: 09 a 31 de outubro de 2024

Taxa de inscrição:

R$ 140,00 para nível superior

R$ 120,00 para nível médio

R$ 80,00 para nível fundamental

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso Ribeirãozinho MT

Prefeitura Ribeirãozinho MT

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Atame

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, serviço social, contabilidade, enfermagem, engenharia, farmácia, fiscal, fisioterapia, saúde, nutrição, odontologia, educação, psicologia

Lotação: Mato Grosso

Número de vagas: 132 + CR

Remuneração: De R$ 1.450,00 a R$ 8.500,00

Inscrições: 18/09/2024 a 13/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 27/10/2024

Concurso TJ MT

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Mato Grosso

Número de vagas: 22 vagas + CR

Remuneração: De R$ 3.864,77 a R$ 7.381,69

Inscrições: 30/09/2024 a 29/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 130,00

Data da prova objetiva: 15/12/2024

Concurso CRC MS

Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE)

Cargos: Auxiliar administrativo e contador

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Mato Grosso do Sul

Número de vagas: 4

Remuneração: De R$ 2.368,88 a R$ 4.093,01

Inscrições: 02/09/2024 a 10/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 58,00 a R$ 63,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso IFSULDEMINAS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundatec

Cargos: Professor

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Educação

Lotação: Minas Gerais – MG

Número de vagas: 8

Remuneração: Até R$ 11.481,64

Inscrições: 23/09/2024 a 10/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 200,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais – MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa, contabilidade e saúde

Lotação: Minas Gerais – MG

Número de vagas: 20

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: 20/09/2024 a 21/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 110,00 a R$ 165,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso IFTM

Instituto Federal do Triângulo Mineiro

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo

Cargos: Professor e Técnico-Administrativos em Educação (TAE)

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Educação, administração, tecnologia da informação, engenharia e outras

Lotação: Minas Gerais – MG

Número de vagas: 52

Remuneração: De R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64

Inscrições: 06/09/2024 a 07/10/2024

Taxa de inscrição: De R$ 75,00 a R$ 140,00

Data da prova objetiva: 20/10/2024

Concurso Perdigão MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IDIB

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, educação, serviço social, saúde, psicologia

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 106

Remuneração: De R$ 1.412,00 a R$ 4.416,61

Inscrições: 18/09/2024 a 17/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 60,00 a R$ 100,00

Data da prova objetiva: 24/11/2024

Concurso Câmara de Monte Azul MG

Câmara Municipal de Monte Azul MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto IMESO

Cargos: Controlador Interno

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Controle

Lotação: Monte Azul, Minas Gerais

Número de vagas: 01

Remuneração: R$ 2.648,00

Inscrições: 18/09/2024 a 18/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 24/11/2024

Concurso ISS Crucilândia MG

Prefeitura Municipal de Crucilândia MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Imeso

Cargos: Fiscal de Tributos

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Fiscal

Lotação: Crucilândia, Minas Gerais

Número de vagas: 01

Remuneração: R$ 2.903,88

Inscrições: 23/09/2024 a 23/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 23 ou 24/11/2024

Concurso PGM Esmeraldas MG

Câmara Municipal de Esmeraldas MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Cargos: Procurador

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: Esmeraldas, Minas Gerais

Número de vagas: 01

Remuneração: R$ 6.318,00

Inscrições: 30/09/2024 a 29/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Capitólio MG

Prefeitura Capitólio MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBGP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, fiscal, enfermagem, serviço social, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, educação, psicologia

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 98 + CR

Remuneração: De R$ 1.417,00 a R$ 16.197,00

Inscrições: 16/09/2024 a 15/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00 a R$ 90,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Conselheiro Lafaiete MG

Prefeitura Conselheiro Lafaiete MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBGP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, fiscal, enfermagem, saúde, educação, arquitetura, serviço social, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, educação, psicologia

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 591 + CR

Remuneração: De R$ 1.039,39 a R$ 9.381,84

Inscrições: 01/10/2024 a 30/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 100,00

Data da prova objetiva: 24/11/2024

Concurso Seplag MG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Cefetminas

Cargos: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Gestão

Lotação: Minas Gerais – MG

Número de vagas: 40

Remuneração: R$ 5.468,07

Inscrições: 23/09/2024 a 04/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 65,00

Data da prova objetiva: 03/11/2024 e 10/11/2024

Concurso Câmara de Esmeraldas MG

Câmara Municipal de Esmeraldas MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico e médio

Carreiras: Administrativa, tecnologia da informação, comunicação social, controle, contabilidade, jurídica

Lotação: Esmeraldas, Minas Gerais

Número de vagas: 20 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.850,00 a R$ 6.318,00

Inscrições: 30/09/2024 a 29/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Brasília de Minas MG

Prefeitura Brasília de Minas MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: COTEC – FADENOR

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, jurídica, tecnologia da informação, serviço social, saúde, contabilidade, odontologia, enfermagem, engenharia, farmácia, fiscal, fisioterapia, nutrição, educação, psicologia

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 322

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 6.329,25

Inscrições: 12/09/2024 a 10/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 24/11/2024

Concurso Datas MG

Prefeitura Datas MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: COTEC – FADENOR

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior completo

Carreiras: Administrativa, serviço social, enfermagem, farmácia, fisioterapia, saúde, psicologia, educação

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 53 + CR

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 7.035,35

Inscrições: 19/09/2024 a 17/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 24/11/2024

Concurso Machado MG

Prefeitura Machado MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Idib

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, serviço social, odontologia, contabilidade, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, educação, psicologia

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 91 + 276 CR

Remuneração: R$ 1.472,36 a R$ 7.033,48

Inscrições: 16/09/2024 a 16/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso PGM Passa Quatro MG

Prefeitura Municipal de Passa Quatro MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cap Concursos

Cargos: Procurador Municipal

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: Passa Quatro, Minas Gerais

Número de vagas: Cadastro reserva

Remuneração: R$ 3.384,12

Inscrições: 09/09/2024 a 09/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Data da prova objetiva: 27/10/2024

Concurso Passa Quatro MG

Prefeitura Municipal de Passa Quatro MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cap Concursos

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, engenharia, tecnologia da informação, contabilidade, enfermagem, fisioterapia, odontologia, saúde, psicologia e jurídica

Lotação: Passa Quatro, Minas Gerais

Número de vagas: 89 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 3.384,12

Inscrições: 09/09/2024 a 09/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 para nível superior; R$ 40,00 para níveis técnico e médio; R$ 25,00 para nível fundamental

Data da prova objetiva: 27/10/2024

Concurso PGM Itaobim MG

Prefeitura Municipal de Itaobim MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Portal Imeso

Cargos: Procurador Municipal

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: Portal Imeso

Número de vagas: 01 vaga

Remuneração: R$ 4.198,24

Inscrições: 02/09/2024 a 02/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 16 e/ou 17/11/2024

Concurso Itaobim MG

Prefeitura Municipal de Itaobim MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Portal Imeso

Cargos: Diversas

Escolaridade: Níveis superior, técnico, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, jurídica, educação, fiscal

Lotação: Portal Imeso

Número de vagas: 15 vagas

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 4.198,24

Inscrições: 02/09/2024 a 02/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 para nível superior; R$ 80,00 para níveis técnico e médio; R$ 50,00 para nível fundamental

Data da prova objetiva: 16 e/ou 17/11/2024

Concurso Paracambi RJ

Prefeitura Municipal de Paracambi RJ

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Ibam Concursos

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior e médio

Carreiras: Educação

Lotação: Paracambi, Rio de Janeiro

Número de vagas: 97 vagas

Remuneração: R$ 2.556,10

Inscrições: 23/09/2024 a 23/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 106,00 a R$ 116,00

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Unesp

Universidade Estadual Paulista – SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Vunesp

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior

Carreiras: Administrativa, contabilidade, tecnologia da informação e saúde

Lotação: São Paulo – SP

Número de vagas: 13 vagas

Remuneração: R$ 3.843,57 a R$ 11.243,46

Inscrições: 16/09/2024 a 15/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 91,00 a R$ 192,00

Data da prova objetiva: 08/12/2024

Edital MP SP Promotor

Ministério Público do Estado de São Paulo

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargo: Promotor de Justiça Substituto

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 75 vagas

Remuneração: Acima de R$ 30 mil

Inscrições: 02/09/2024 a 24/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 323,50

Data da prova objetiva: A definir

Concurso TRF 2 Juiz

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Banca própria

Cargos: Juiz Federal Substituto

Escolaridade: Nível Superior

Carreira: Jurídica

Lotação: Rio de Janeiro e Espírito Santo

Número de vagas: 30 + Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 35.845,21

Inscrição: 09/09 a 08/10/2024 (até 14h)

Taxa de inscrição: R$ 300,00

Data das provas: 1, 2 e 3 de novembro de 2024 (discursivas e práticas)

Concurso ISS Pracinha SP

Prefeitura de Pracinha SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Mais

Cargos: Fiscal Tributário

Escolaridade: Nível médio

Carreira: Fiscal

Lotação: Pracinha, São Paulo

Número de vagas: 01 vaga

Remuneração: R$ 1.477,65

Inscrições: 03/09 a 05/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 45,00

Data da prova objetiva: 20/10/2024

Concurso SME Guareí SP

Prefeitura de Guareí SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Mais

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior e médio

Carreiras: Educação e administrativa

Lotação: Guareí, São Paulo

Número de vagas: 10 vagas

Remuneração: R$ 1.583,63 a R$ 5.091,16

Inscrições: 11/09 a 07/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 49,00 a R$ 63,00

Data da prova objetiva: 27/10/2024

Concurso Rede Sarah

Rede Sarah

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Técnico em Radiologia, Médico e Cozinheiro

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e São Luís

Número de vagas: 21 vagas

Remuneração: R$ 4.654,38 (Técnico) / R$ 4.838,69 (Cozinheiro) / R$ 32.348,41 (Médico)

Inscrições: 30/09 a 20/10/2024

Taxa de inscrição: de R$ 60 a 160

Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Praia Grande SP

Prefeitura de Praia Grande SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBAM

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, enfermagem, saúde, educação, contabilidade, arquitetura, serviço social, engenharia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia

Lotação: Praia Grande, São Paulo

Número de vagas: 63 vagas

Remuneração: R$ 2.058,87 a R$ 5.576,13

Inscrições: 18/09 a 29/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 96,00 (superior), R$ 77,00 (médio), R$ 59,00 (fundamental)

Data da prova objetiva: 24/11 e 01/12/2024

Concurso TJ SP Oficial de Justiça

Tribunal de Justiça de São Paulo

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: VUNESP

Cargos: Oficial de Justiça

Escolaridade: Nível superior

Carreira: Jurídica

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 60 vagas

Remuneração: R$ 9.157,82

Inscrições: 05/09 a 14/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 96,00

Data da prova objetiva: 15/12/2024

Concurso Câmara de Atibaia SP

Câmara Municipal de Atibaia SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Mais

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior e médio

Carreiras: Administrativa, comunicação social, contabilidade, legislativa

Lotação: Atibaia, São Paulo

Número de vagas: 06 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 3.107,55 a R$ 9.095,44

Inscrições: 18/09 a 17/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 69,00 e R$ 82,00

Data da prova objetiva: 24/11/2024

Concurso Turiúba SP

Prefeitura de Turiúba SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: CMM Concursos

Cargos: Controlador Interno

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Contábil

Lotação: Turiúba, São Paulo

Número de vagas: 01 vaga + cadastro reserva

Remuneração: R$ 2.976,65

Inscrições: 09/09 a 09/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Data da prova objetiva: 27/10/2024

Concurso SANEPAR PR

Companhia de Saneamento do Paraná

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: AOCP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Médio, técnico e superior

Carreiras: TI, Saúde, Administrativa, Jurídica, Social, Arquitetura, Comunicação, Contábil, Economia, Engenharia

Lotação: Paraná/PR

Número de vagas: 101 vagas + Cadastro de reserva

Remuneração: de R$ 2.256,24 a R$ 6.902,16 + R$ 1.627,91 (alimentação)

Inscrições: 09/09 a 09/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 60 / R$ 80 / R$ 100

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso IFSul

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Professor

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Educação

Lotação: Rio Grande do Sul – RS

Número de vagas: 67 vagas

Remuneração: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64

Inscrições: 13/09 a 14/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 125,00

Data da prova objetiva: 16/02/2025