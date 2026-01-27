R$ 100/hora e horário livre: Plataforma recruta viajantes para treinar inteligência artificial

A inteligência artificial está criando novas profissões antes inexistentes — e uma delas agora passa pelo turismo. A Vetto AI, plataforma que conecta especialistas da América Latina a projetos globais de treinamento de modelos de inteligência artificial, começou a recrutar pessoas com experiência em viagens para ajudar a desenvolver IAs mais inteligentes, personalizadas e humanas no setor de turismo.

O projeto oferece trabalho 100% remoto, horários flexíveis e remuneração de R$ 100 por hora.

O foco são viajantes frequentes, profissionais do setor de turismo ou pessoas que já viveram diferentes experiências de viagem — nacionais e internacionais — capazes de traduzir esse repertório em dados e interações que ajudem a treinar modelos de linguagem.

“Existe uma grande demanda dos grandes laboratórios de IA por feedback humano qualificado. Todo o dado público já foi usado no pré-treinamento dos modelos. Agora, o aprendizado real acontece por meio da interação com pessoas”, afirma Roberta Antunes, fundadora e investidora da Vetto AI.

Do recrutamento de talentos à inteligência artificial

A Vetto nasceu de um reposicionamento da Start Carreiras, plataforma criada por ex-alunos do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) que conectava estudantes de alto desempenho a grandes empresas.

Em outubro de 2025, a empresa passou por um “shift” estratégico e se transformou oficialmente em Vetto, com foco em inteligência artificial e no novo mercado de trabalho criado pela tecnologia.

“A missão sempre foi conectar pessoas ao mercado de trabalho. O que mudou foi o mercado. Hoje, surgem novas formas de trabalhar, novos formatos de renda e novas funções que simplesmente não existiam antes da IA”, diz Roberta.

Segundo ela, a proposta da empresa é inserir profissionais comuns — e não apenas engenheiros ou programadores — no ecossistema de inteligência artificial.

“As pessoas temem a IA, mas também podem trabalhar para melhorar a IA — e ser bem remuneradas por isso.”

Por que o turismo virou foco

O projeto atual da Vetto é voltado especificamente ao setor de viagens. O objetivo é ajudar a treinar modelos de IA para que se tornem guias de viagem inteligentes, capazes de personalizar roteiros, entender perfis de viajantes e sugerir experiências de forma mais humanizada.

“O turismo representa cerca de 10% do PIB mundial, é um mercado gigantesco, que sempre foi transformado por tecnologia. Primeiro foram as agências físicas, depois a internet, os aplicativos, os reviews. Agora entramos na era dos agentes de IA personalizados”, diz Antunes.

A proposta é usar experiências humanas reais para treinar esses modelos: viagens a trabalho, em família, aventuras, turismo de luxo, viagens com pets, roteiros complexos, viagens internacionais, limitações orçamentárias, perfis distintos de consumo e comportamento.

“Queremos diversidade de perfis, não um padrão único de viajante. Pessoas com histórias, contextos e experiências diferentes ajudam a IA a entender o mundo real”, afirma.

Como funciona o trabalho e quais os requisitos?

O modelo não é de contratação formal nem CLT. Trata-se de projetos por demanda, com tarefas realizadas dentro da plataforma da Vetto. Os participantes interagem com sistemas próprios da empresa, simulando conversas, roteiros, comportamentos e buscas reais de usuários ao planejar viagens.

Não é necessário conhecimento técnico nem programação.

“A pessoa precisa gostar de viagem e entender o comportamento de quem planeja uma viagem. O que a gente quer é mapear como o ser humano pensa, pergunta, decide e escolhe”, diz a cofundadora.

A expectativa média de dedicação é de 10 a 20 horas semanais, mas o modelo é flexível: é possível participar com menos horas, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa.

O inglês é considerado desejável, especialmente para projetos internacionais, mas não é obrigatório em todos os casos.

100 vagas abertas e projetos contínuos

Neste primeiro ciclo, a Vetto abriu cerca de 100 vagas para o projeto de turismo. A base de recrutamento é majoritariamente brasileira, devido à rede construída pela antiga Start Carreiras, que reúne mais de 1 milhão de pessoas cadastradas, conexões com 1.200 universidades e milhares de profissionais no mercado.

Além do turismo, a plataforma já mantém projetos ativos em áreas como:

educação

saúde

finanças

treinamento de vídeos (IA multimodal)

pesquisa acadêmica

projetos com professores, doutorandos e PhDs

Em projetos mais técnicos, a remuneração pode chegar a R$ 600 por hora, dependendo do nível de especialização.

Novo tipo de trabalho, nova lógica de renda

Para Antunes, o modelo representa uma mudança estrutural no conceito de trabalho.

“O mercado está migrando para formatos mais flexíveis, por projeto, por tarefa, por hora. A pessoa escolhe quando trabalha, quanto trabalha e em quais temas quer atuar.”

Além da renda, ela destaca o ganho de capital tecnológico. “Quem participa passa a entender melhor como a IA funciona e começa a usar mais a tecnologia no dia a dia. É formação prática em inteligência artificial.”

Como se inscrever

As inscrições já estão abertas na plataforma da Vetto. O projeto de viagens já está em andamento e novas missões são lançadas em tempo real.

🔗 Cadastro: https://www.vetto.ai/talent/

A empresa também mantém outras oportunidades ativas em áreas como educação, produção de vídeos e projetos multimodais, com novas vagas sendo abertas com frequência.

