Os Correios, empresa de logística brasileira, abriram nesta quarta-feira, 7, as inscrições para o concurso público. São 33 vagas distribuídas entre os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho Júnior (25 vagas), Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior (2 vagas) e Médico do Trabalho Júnior (6 vagas). A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para todos os cargos.

Além dessas áreas, o concurso prevê a formação de cadastro de reserva para futuras oportunidades em diversas regiões do país.

Diversidade no concurso

O concurso reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros (pretos ou pardos), em conformidade com as legislações vigentes. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas deverão enviar documentação comprobatória, conforme especificado no edital​.

Requisitos e Salários

Para participar do concurso, os candidatos devem atender alguns requisitos, como aptidão física e mental, idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares (para os homens), e possuir a escolaridade exigida para cada cargo. Especificamente, os cargos exigem formação técnica ou superior nas respectivas áreas, além de registro profissional nos conselhos correspondentes.

Os salários iniciais variam conforme o cargo:

Técnico em Segurança do Trabalho Júnior: R$ 3.672,84 mensais

Médico do Trabalho Júnior: R$ 6.583,54 mensais

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior: R$ 6.872,48 mensais

Benefícios

Além dos salários, os Correios oferecem um plano de cargos, carreiras e salários (PCCS), plano de previdência complementar, plano de saúde, e outros benefícios previstos nas normas internas e no Acordo Coletivo de Trabalho.

A prova

A primeira fase do concurso será composta por provas objetivas com 50 questões, de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão aplicadas no dia 13 de outubro de 2024, em diversas cidades do país, conforme detalhado no edital, e terão os seguintes pesos:

Conhecimentos Básicos (20 questões, peso 1 cada):

Língua Portuguesa: 8 questões

Legislação Aplicada: 4 questões

Fundamentos de Segurança do Trabalho: 8 questões

Conhecimentos Específicos (30 questões, peso 2 cada)

Os candidatos aprovados na prova objetiva passarão para a segunda fase, que inclui comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e exames médicos admissionais.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet no site IADES (órgão responsável pela organização do concurso) até o dia 8 de setembro às 22h.